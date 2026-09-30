Intentó piloto apuñalar a otro para estrellar avión con israelíes a bordo: Netanyahu

El vuelo de FlyDubai que viajaba de Emiratos Árabes Unidos a Israel aterrizó de forma segura luego de transmitir una alerta de emergencia y descender abruptamente miles de metros (pies). Pero el incidente llevó a Israel a desplegar aviones de combate porque suscitó preocupación por un posible secuestro del avión.

Un piloto apuñaló a otro y luego aparentemente trató de estrellar el avión que viajaban decenas de israelíes el miércoles, dijo el primer ministro Benjamin Netanyahu. Pasajeros y tripulación protagonizaron una dramática intervención para someter al agresor y el avión finalmente realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí.

Netanyahu dijo que Arabia Saudí había arrestado a un piloto del vuelo.

Imágenes de video que circulan en redes sociales y que fueron revisadas por The Associated Press muestran a dos hombres en el suelo del avión, con heridas sangrantes. Dos personas parecen estar brindando atención médica de emergencia, y otras dos custodian la cabina.

”Estamos custodiando al piloto”, dice una persona en hebreo. En otro video, pasajeros lloran y gritan angustiados al momento en que el avión se sacude.

El capitán del avión y el primer oficial resultaron heridos y fueron trasladados al hospital, según un comunicado del Aeropuerto Internacional Príncipe Sultán bin Abdulaziz en Tabuk difundido por la televisora estatal saudí Alekhbariya.

Los pasajeros estaban recibiendo atención médica de las autoridades locales, según un funcionario regional, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a los medios.

Netanyahu ha advertido en los últimos días sobre amenazas de seguridad cada vez mayores no especificadas. Al país le faltan días para conmemorar el aniversario del ataque de los milicianos de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que ha desencadenado una serie de guerras, y semanas para unas elecciones.

DOS PILOTOS PELEAN Y PASAJEROS Y TRIPULACIÓN INTERVIENEN

Aproximadamente dos horas y media después de despegar desde Dubái, el avión descendió abruptamente desde 10 mil metros a 5 mil 100 metros (alrededor de 33 mil pies a 17 mil pies) en aproximadamente un minuto, antes de hacer un círculo errático cerca de la frontera jordana y finalmente aterrizar en Tabuk aproximadamente una hora después, según FlightRadar24.

Cuando el avión comenzó a caer en picada, un pasajero y un miembro de la tripulación lograron irrumpir en la cabina, dijo Netanyahu, citando al pasajero con el que habló. Otros miembros de la tripulación luego se hicieron cargo de pilotar el avión.

”Aplaudo a estos héroes que mostraron una capacidad de reacción y un valor excepcionales. Salvaron muchas vidas y evitaron un gran desastre”, comentó Netanyahu.

Anteriormente, un funcionario confirmó que Israel movilizó aviones de combate por temor al secuestro. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque el incidente aún estaba bajo investigación.

EN MEDIO DEL CAOS, PASAJEROS REACCIONAN AL ESCUCHAR PELEA

Yasmin Abukasis, cuya hija estaba en el vuelo, dijo que su hija le contó en una llamada telefónica que podía escuchar a alguien gritando “¡ayuda!”.

Abukasis agregó que su hija afirmó que el avión empezó a perder el control, lo que hizo que los pasajeros gritaran de miedo. Agregó que finalmente dos personas —que, según ella, eran pilotos— pudieron recuperar el control del avión, al tiempo que otras personas intentaban someter a un agresor en el suelo del avión.

Pasajeros del avión dijeron por teléfono a la televisora israelí Ch 12 que también escucharon gritos de viajeros hacia la parte delantera del avión, quienes oyeron el altercado entre los pilotos, y que el avión se inclinó bruscamente antes de aterrizar en Arabia Saudí.

El aeropuerto en Tabuk informó que un vuelo de FlyDubai emitió una llamada de socorro a las 8:44 de la mañana, hora local, antes de aterrizar de forma segura a las 9:45 de la mañana.

Más tarde, FlyDubai confirmó que el vuelo FZ 1073 con destino al aeropuerto Ben Gurion experimentó un incidente y aterrizó de forma segura en Tabuk el miércoles.

”Nuestros equipos están trabajando estrechamente con las autoridades pertinentes”, indicó la aerolínea.

Los israelíes fueron objeto de una serie de secuestros y ataques a aviones por parte de insurgentes palestinos en las décadas de 1960 y 1970. Israel no ha sufrido un secuestro aéreo en décadas, pero cuenta con algunas de las medidas de seguridad aeroportuaria más estrictas del mundo, incluyendo en los vuelos con destino a Israel.

El aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí no fue el primero para un avión que llevaba a israelíes de regreso a casa. El reino no tiene vínculos diplomáticos formales con Israel, pero puso fin en 2022 a su prohibición de larga data de que vuelos israelíes sobrevolaran su territorio. Desde entonces, Arabia Saudí ha coordinado múltiples aterrizajes de emergencia para pasajeros israelíes, incluido en 2023 cuando un avión experimentó una falla eléctrica.

Emiratos se ha convertido en un destino vacacional popular para los turistas israelíes desde la normalización de la relación entre las dos naciones en 2020. FlyDubai es la aerolínea de bajo costo hermana de Emirates Airlines.