Interceptan artefacto explosivo durante protesta frente a la residencia de Mamdani

El 8 de marzo se reportó la detección de un aparato explosivo frente a la residencia del alcalde Zohran Mamdani de Nueva York, Estados Unidos. Elementos de la policía detuvieron a dos personas, quienes presuntamente arrojaron el objeto explosivo.

Según el medio de información Reuters, el objeto explosivo era un frasco lleno de tuercas, pernos y tornillos. Estaba envuelta con una cinta negra y resaltaba una mecha. El objeto fue lanzado contra unos manifestantes que estaban frente a la Gracie Mansion. No obstante, el explosivo no logró detonarse.

La comisionada de policía de Nueva York, Jessica Tisch, dijo que el artefacto era uno de dos que fueron interceptados por elementos de seguridad. El segundo objeto todavía sigue en inspección por las autoridades.

La protesta frente a la residencia de Mamdani, donde vive con su esposa, fue organizada por Jake Lang, activista de la extrema derecha en Nueva York. En su discurso, catalogado por otros grupos políticos como ‘de odio’, protestó contra la supuesta toma islámica del espacio público.