Interceptan artefacto explosivo durante protesta frente a la residencia de Mamdani
Activista de la extrema derecha en los Estados Unidos organizó una protesta frente a Gracie Mansion, donde vive el alcalde Zohran Mamdani
El 8 de marzo se reportó la detección de un aparato explosivo frente a la residencia del alcalde Zohran Mamdani de Nueva York, Estados Unidos. Elementos de la policía detuvieron a dos personas, quienes presuntamente arrojaron el objeto explosivo.
Según el medio de información Reuters, el objeto explosivo era un frasco lleno de tuercas, pernos y tornillos. Estaba envuelta con una cinta negra y resaltaba una mecha. El objeto fue lanzado contra unos manifestantes que estaban frente a la Gracie Mansion. No obstante, el explosivo no logró detonarse.
La comisionada de policía de Nueva York, Jessica Tisch, dijo que el artefacto era uno de dos que fueron interceptados por elementos de seguridad. El segundo objeto todavía sigue en inspección por las autoridades.
La protesta frente a la residencia de Mamdani, donde vive con su esposa, fue organizada por Jake Lang, activista de la extrema derecha en Nueva York. En su discurso, catalogado por otros grupos políticos como ‘de odio’, protestó contra la supuesta toma islámica del espacio público.
Sin embargo, en paralelo a su protesta, se organizó una agrupación de contramanifestación, de un aproximado de 125 personas, para mitigar la protesta de la extrema derecha, la cual ha sido descrita por los medios y activistas como ‘nazi’.
Ante el reporte de la presunta bomba, el alcalde Zohran Mamdani condenó cualquier acto de violencia, incluso si fuese parte de una protesta.
‘El intento de utilizar un artefacto explosivo y herir a otras personas no sólo es criminal, sino que es reprensible y la antítesis de lo que somos’ señaló el alcalde de Nueva York.