Investigación por fraude en la OTAN deja cinco detenidos en Noruega y registros en Alemania y Rumania

BRUSELAS- Cinco personas fueron detenidas en Noruega y se realizaron registros en Alemania y Rumania como parte de una investigación sobre presuntos fraude y soborno vinculados a contratos de barcos utilizados para misiones de la OTAN, informó el miércoles la agencia de justicia penal de la Unión Europea.

Eurojust indicó que las detenciones y los registros involucraron a una empresa y a subcontratistas vinculados a ella, sospechosos de presentar facturas fraudulentas por trabajos en tierra para apoyar a los barcos y a su tripulación durante visitas a puertos del noroeste de Europa.

Eurojust estimó que los países miembros de la OTAN sufrieron pérdidas de alrededor de un millón de euros (1.1 millones de dólares), aunque aún no se conoce el monto total del fraude.