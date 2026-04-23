Apunta Sheinbaum que hubo ‘una falla’ del gobierno de Chihuahua por caso de agentes de la CIA

Claudia Sheinbaum Pardo responsabilizó al gobierno de Chihuahua por permitir la participación de agentes estadounidenses en un operativo sin notificar a las autoridades federales, señalando que esa omisión constituye una violación directa a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que la administración encabezada por Maru Campos incurrió en una falta grave al solicitar apoyo extranjero en tareas de seguridad sin seguir los canales institucionales correspondientes.

Sheinbaum explicó que, aunque el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, también debió informar a las instancias federales mexicanas, la responsabilidad principal recae en las autoridades estatales por haber promovido una colaboración contraria al marco legal. Ante ello, informó que instruyó al Consejo de Seguridad para emitir un recordatorio formal a todos los gobiernos estatales sobre las disposiciones legales que regulan la cooperación internacional en materia de seguridad, subrayando que el cumplimiento de la ley “no es opcional”. La presidenta añadió que tanto la gobernadora como el fiscal estatal, César Jáuregui, fueron llamados por el Senado para aclarar las circunstancias en las que se autorizó la participación de los agentes estadounidenses, dado que, afirmó, no se respetó el marco jurídico vigente.

Sobre una posible destitución del fiscal, Sheinbaum indicó que esa decisión corresponde al gobierno estatal, aunque insistió en que las autoridades locales deben asumir la responsabilidad por lo ocurrido. Asimismo, afirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional desconocía la intervención de estos elementos extranjeros. La jefa del Ejecutivo federal insistió en que este caso no debe interpretarse como una confrontación política con el gobierno chihuahuense, sino como una obligación de hacer valer la ley y garantizar que la cooperación bilateral en seguridad se conduzca por las vías institucionales establecidas. También reveló que ya se solicitó información al embajador estadounidense para esclarecer bajo qué términos se autorizó esta colaboración y reiterar que cualquier acción de esa naturaleza debe canalizarse a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Finalmente, Sheinbaum afirmó que este episodio no pone en riesgo la relación bilateral con el gobierno del presidente Donald Trump, aunque advirtió que México no puede ignorar violaciones a su marco constitucional. “No podemos ser omisos frente a nuestra Constitución y nuestras leyes”, sostuvo. La mandataria remarcó que el tema no tiene tintes partidistas, sino que se trata de una vulneración legal que debe ser esclarecida, cuestionando incluso cómo una administración estatal pudo permitir una acción que contraviene disposiciones expresas en materia de seguridad nacional.

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