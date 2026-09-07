Irán afirma que planea crear una nueva ‘zona restringida’ cerca del estrecho de Ormuz

Irán afirma que planea crear una nueva ‘zona restringida’ cerca del estrecho de Ormuz

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Miguel Sagnelli
por Miguel Sagnelli

La zona de exclusión se extenderá desde donde comienza el bloqueo estadounidense a Irán hasta otras zonas del Golfo

Internacional
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Irán anunció que establecerá una nueva “zona restringida” cerca del estrecho de Ormuz en los próximos días, mientras la nación, sumida en la inestabilidad, intenta desesperadamente ampliar su control sobre este punto estratégico.

La zona de exclusión se extenderá desde donde comienza el bloqueo estadounidense a Irán hasta otras zonas del Golfo, según declaró el domingo Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, en una entrevista con la televisión estatal.

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Rezaei afirmó que cualquier barco que navegue hacia la zona restringida será incluido en la lista de sanciones. «Cualquier barco que entre en esta zona con la intención de atravesar el estrecho de Ormuz y sea identificado será incluido en nuestra lista de sanciones», declaró Rezaei.

Irán también publicará mapas de un nuevo corredor marítimo a través del estrecho, por donde transitaba aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial en tiempos de paz.

$!Cualquier barco que navegue hacia la zona restringida será incluido en la lista de sanciones.
Cualquier barco que navegue hacia la zona restringida será incluido en la lista de sanciones. AP

“Los mapas de un nuevo corredor internacional que se encuentra en aguas iraníes y omaníes y que Irán gestionará han sido acordados y deberían firmarse en los próximos días”, dijo.

“Solo nos comprometeremos a que el estrecho de Ormuz permanezca abierto cuando ellos (los estadounidenses) cesen el sabotaje, las amenazas y los ataques contra Irán”, añadió Rezaei.

$!Las fuerzas estadounidenses atacaron el sábado tres petroleros iraníes, entre ellos uno frente a la isla de Kharg.
Las fuerzas estadounidenses atacaron el sábado tres petroleros iraníes, entre ellos uno frente a la isla de Kharg. AP

El anuncio se produjo en un momento en que la República Islámica se enfrenta a un posible desastre económico, con sus reservas de combustible reducidas a un escaso suministro para dos meses, tras meses de duros bombardeos estadounidenses y una nueva ola de sanciones económicas paralizantes.

Las fuerzas estadounidenses atacaron el sábado tres petroleros iraníes, entre ellos uno frente a la isla de Kharg, el principal centro de exportación de petróleo de Irán, en respuesta a los ataques contra buques de guerra estadounidenses en la región por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, de línea dura.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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