Secretario de Energía de EU desestima un acuerdo nuclear con Irán

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    Secretario de Energía de EU desestima un acuerdo nuclear con Irán
    Washington y Teherán han mantenido conversaciones directas e indirectas por meses para llegar a un acuerdo que termine con el conflicto.

Agregó que la posibilidad de lograr un pacto con Teherán podría quedar aplazada hasta la llegada de una nueva Administración estadounidense

WASHINGTON.- El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó este domingo que su Gobierno podría no alcanzar un acuerdo nuclear con Irán y optar, en cambio, por destruir las capacidades del país para desarrollar armas atómicas.

“Puede que no haya un acuerdo nuclear. Puede que simplemente se destruyan sus capacidades para hacerlo”, declaró Wright durante una entrevista con la cadena ABC.

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Las declaraciones de Wright llegan después de que Irán bombardeara un buque estadounidense en el estrecho de Hormuz este domingo, en respuesta a los ataques de EU a unos barcos petroleros iraníes ayer sábado.

Estas nuevas hostilidades se producen mientras se disparan los precios de los combustibles debido a la guerra, iniciada hace ya más de seis meses y que ha interrumpido el tráfico en el estratégico estrecho de Ormuz, por donde transitaba el 20% del crudo mundial antes del conflicto.

Washington y Teherán han mantenido conversaciones directas e indirectas por meses para llegar a un acuerdo que termine con el conflicto.

En junio, ambos países firmaron un memorando de entendimiento que abrió un nuevo proceso de diálogo y contemplaba medidas sobre las reservas iraníes de uranio enriquecido y su reducción bajo supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), aunque las conversaciones no han desembocado en un acuerdo nuclear definitivo.

En EU, el precio promedio de la gasolina en EU registró el récord histórico de unos 4.14 dólares por galón (3.785 litros) este fin de semana del Día del Trabajo, festividad que marca el fin del verano en el país, según datos de la Asociación Americana del Automóvil (AAA).

La organización relacionó esta subida de los precios con “la persistente volatilidad en el estrecho de Ormuz, que ha impulsado el precio del crudo hasta el rango de los 90 dólares por barril”.

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