Irán arresta a la ganadora del Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, afirman sus seguidores

DUBÁI- Irán ordenó el arresto de Narges Mohammadi, galardonada con el Premio Nobel de la Paz afirmaron sus simpatizantes el viernes.

Una fundación que lleva su nombre indicó que fue detenida en Mashhad, a unos 680 kilómetros (420 millas) al noreste de Teherán, la capital, mientras asistía a una ceremonia en honor de un abogado de derechos humanos que recientemente fue encontrado muerto en circunstancias poco claras.

Hasta el momento, Irán no ha comentado sobre la detención de Mohammadi, de 53 años. No se sabe si las autoridades la devolverían inmediatamente a prisión para cumplir el resto de su condena.

Sin embargo, su detención se produce en medio de una ola de represión contra intelectuales y otras personas por parte de Teherán, mientras el país enfrenta sanciones, una economía debilitada y el temor del reinicio de la guerra con Israel. El arresto de Mohammadi podría aumentar la presión de Occidente en un momento en que Irán ha señalado repetidamente que quiere establecer nuevas negociaciones con Estados Unidos sobre su programa nuclear, algo que aún no ha sucedido.

La activista fue detenida durante una ceremonia

Sus seguidores señalaron el viernes que Mohammadi fue “detenida violentamente hoy por fuerzas de seguridad y la policía”. Afirmaron que otros activistas también fueron arrestados en una ceremonia en honor a Khosrow Alikordi, un abogado iraní de 46 años y defensor de los derechos humanos que radicaba en Mashhad.

“La Fundación Narges pide la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas que asistían a una ceremonia para rendir homenaje y demostrar solidaridad”, se indica en un comunicado. “Su arresto constituye una grave violación de las libertades fundamentales”.