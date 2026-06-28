Irán ataca Baréin y Kuwait tras bombardeos de EU y amenaza con disolver negociaciones

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    Irán ataca Baréin y Kuwait tras bombardeos de EU y amenaza con disolver negociaciones
    Los esfuerzos por reabrir el Ormuz sin la supervisión directa de Irán desencadenaron el fuego cruzado que ahora atenaza a la región y han puesto en peligro las negociaciones para un alto el fuego duradero. AP.

Amenazó con que podría producirse una “parálisis total” del diálogo para poner fin a la guerra si Washington continúa con sus ofensivas

DUBÁI.-Luego de recibir ataques aéreos de Estados Unidos que alcanzaron a la República Islámica, Irán lanzó drones y misiles el domingo contra Baréin y Kuwait.

Fue el sábado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a acusar este sábado a Irán de violar el acuerdo de alto el fuego y lanzó una nueva serie de ataques contra múltiples objetivos militares en Irán en respuesta al ataque de un dron atribuido a Teherán contra un petrolero que navegaba por el estrecho de Ormuz.

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Asimismo un organismo marítimo multinacional supervisado por la Marina de Estados Unidos afirmó el sábado que ampliaría una ruta cerca de Omán en el estrecho de Ormuz para permitir el tráfico tanto de entrada como de salida, lo que abre un nuevo foco de tensión con Teherán.

En los últimos días, Irán ha atacado en dos ocasiones a buques que transitaban por una ruta del lado omaní del estrecho respaldada por un organismo de Naciones Unidas.

Irán insiste en que, tras la guerra, sólo él debe gobernar el estrecho, la estrecha boca del golfo Pérsico por la que antes pasaba una quinta parte del petróleo y el gas natural del mundo.

Estados Unidos e Irán aún debaten los términos de un acuerdo de paz provisional, incluidos asuntos como permitir el paso de buques por la estrecha boca del golfo Pérsico, levantar los bloqueos y sanciones de Estados Unidos, y abordar el futuro de las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido.

CONFLICTO EN LÍBANO CONTINÚA

Irán ha reiterado que el alto el fuego debe incluir un cese de los combates en Líbano, donde Israel combate contra el grupo político y militar Hezbollah, respaldado por Irán. Días después de que Estados Unidos e Israel lanzaran la guerra contra Irán en febrero, Hezbollah comenzó a disparar contra Israel en solidaridad con sus aliados iraníes. Israel respondió con una invasión que ha ocupado grandes franjas del sur de Líbano y ha desplazado a cientos de miles de personas. Israel ha dicho que no retirará sus tropas hasta que Hezbollah sea desarmado.

La semana pasada, Israel y el gobierno libanés firmaron un acuerdo marco para poner fin al conflicto. Pero su acuerdo no incluyó a Hezbollah ni a Irán. Hezbollah ha criticado el acuerdo y rechazó los llamados a desarmarse.

La continuación de los combates en Líbano, donde un soldado israelí murió por fuego de Hezbollah a primera hora del domingo, también ha amenazado el acuerdo.

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Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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