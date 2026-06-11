Irán ataca con misiles a naciones del Golfo

Bahréin, Jordania y Kuwait fueron blanco de ataques de la República Islámica, tal como sucedió un día antes tras una primera oleada de ataques estadounidenses.

Irán lanzó una andanada de misiles contra tres aliados de Estados Unidos en Oriente Medio a primera hora del jueves, después de que las fuerzas estadounidenses llevaran a cabo una segunda ronda de ataques aéreos en respuesta a la “agresión continua e injustificada” de Teherán.

Kuwait cerró su espacio aéreo durante varias horas, pero no dio detalles sobre los daños. Jordania informó haber interceptado 20 misiles iraníes disparados hacia una zona donde se ubica una base que alberga tropas estadounidenses, aunque no hubo heridos.

El Ministerio del Interior de Bahréin informó que una niña de 11 años resultó herida y que varios coches y viviendas sufrieron daños a causa de los escombros procedentes de las interceptaciones realizadas en respuesta al ataque iraní.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) declaró que sus ataques, que duraron aproximadamente cuatro horas y terminaron poco antes del amanecer en Irán, tuvieron como objetivo las “capacidades de vigilancia militar, los sistemas de comunicación y las instalaciones de defensa aérea” del régimen teocrático.

No se dispuso de información inmediata sobre objetivos específicos ni daños causados por los ataques estadounidenses, pero se pudieron escuchar explosiones en los alrededores de la capital, Teherán, así como en la ciudad portuaria de Bandar Abbas y otras zonas del sur a lo largo del estrecho de Ormuz.

La Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán declaró posteriormente que entre los lugares atacados se encontraban un complejo industrial, un cuartel militar y una base local de la Guardia en las afueras de Teherán.

El presidente Trump afirmó en una entrevista con el corresponsal jefe de asuntos exteriores de Fox News, Trey Yingst, que tuvo lugar durante los ataques en curso, que se lanzaron 49 misiles Tomahawk contra objetivos dentro de Irán, mientras que aviones de combate estadounidenses destruyeron sistemas de radar y defensa aérea alrededor del Golfo Pérsico.

Trump también afirmó que funcionarios iraníes le habían pedido directamente que detuviera el bombardeo mientras supervisaba la operación en la Sala de Crisis de la Casa Blanca y prometió “bombardearlos sin piedad mañana por la noche” si Teherán no aceptaba una propuesta de paz estadounidense.

A principios de esta semana, el presidente sugirió que un acuerdo con Irán podría estar cerca, pero los intercambios de disparos han puesto eso en duda y persisten grandes diferencias.

Estados Unidos quiere que Irán renuncie a sus reservas de casi 450 kilos de uranio altamente enriquecido, que se cree que están enterradas bajo tierra después de que el ejército estadounidense atacara tres instalaciones nucleares el año pasado.

Irán se niega a entregar el uranio y exige el levantamiento de las sanciones. Además, quiere la liberación de los activos congelados incluso antes de que se alcance un acuerdo definitivo, algo que Trump rechazó.

Irán ha insistido en que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra también debe poner fin a los combates entre su aliado Hezbolá e Israel, una exigencia que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha rechazado.

Una delegación diplomática qatari, que negociaba en coordinación con Estados Unidos, abandonó Teherán el jueves por la mañana tras mantener conversaciones, según un funcionario con conocimiento del equipo que habló bajo condición de anonimato para comentar sobre la mediación.

Mientras tanto, Pakistán expresó su profunda preocupación por el aumento de las tensiones e instó tanto a Irán como a Estados Unidos a respetar el alto el fuego, que está en vigor desde el 8 de abril y que Trump describió a Yingst el miércoles por la noche como “el alto el fuego más violado de la historia del mundo”.