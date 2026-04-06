¿Trump ignoraba la realidad de la guerra ‘fácil’ que Netanyahu había prometido contra Irán?

Tras meses de reabastecer su defensa aérea y otros misiles después del conflicto de 12 días de junio, en el que Estados Unidos se unió para bombardear las instalaciones nucleares de Teherán, Israel estaba listo para actuar de nuevo, esta vez con objetivos más ambiciosos.

Cuando Benjamin Netanyahu llegó al club Mar-a-Lago de Donald Trump el 29 de diciembre del año pasado, el primer ministro israelí acudió con una petición y un incentivo no tan sutil.

En la rueda de prensa ofrecida por ambos líderes, Trump pareció repetir fielmente los argumentos habituales de Netanyahu.

«Ahora oigo que Irán está intentando reconstruirse», dijo Trump. «Entonces tendremos que derrotarlos. Los vamos a derrotar sin piedad. Pero esperemos que eso no suceda».

El líder israelí, como otros antes que él, había llegado armado con un argumento que apelaba al ego de Trump: la concesión del máximo galardón de su país, el Premio Israel, que rara vez se otorga a personas que no son israelíes, por sus “tremendas contribuciones a Israel y al pueblo judío”.

Según The Atlantic, Netanyahu le había sugerido un beneficio final al presidente, conocido por su oportunismo político: derrotar a Irán permitiría a Israel reducir su enorme dependencia de la ayuda militar estadounidense.

Como han dejado claro numerosos testimonios, esa reunión fue uno de los muchos contactos que mantuvieron Netanyahu y Trump en las semanas siguientes, mientras el primero buscaba asegurar la participación de Estados Unidos en un conflicto integral contra Teherán con ambiciones mucho mayores que las de la ronda de combates anterior.

Un régimen frágil e impopular estaba listo para ser derrocado, sacudido por protestas internas, con los iraníes furiosos por la represión letal de esas manifestaciones, según una evaluación preparada por el Mossad, el servicio secreto de Israel.

Sería una oportunidad histórica que requeriría una campaña corta. Según algunos informes, un beneficio adicional ofrecido por el líder israelí sería que Trump podría vengarse de supuestos complots iraníes contra su vida.

Lo que queda claro a partir de lo que ha salido a la luz posteriormente es que Netanyahu, un autoproclamado “experto” en Irán, y el estamento militar israelí en general estaban plenamente comprometidos con su discurso de una guerra fácil.

El 28 de febrero, primer día de la guerra, funcionarios israelíes anónimos informaron al periódico Haaretz de que la amenaza iraní disminuiría en pocos días, una vez eliminados los últimos lanzadores de misiles de Irán.

Otro artículo del mismo periódico afirmaba que los planificadores militares israelíes habían almacenado interceptores de misiles para una guerra que, según sus cálculos, duraría como máximo tres semanas.

Si se considera como un conflicto aislado, es responsabilidad tanto de Estados Unidos como de Israel, pero forma parte de la guerra de Israel; el último frente en el estado de conflicto permanente que Netanyahu ha mantenido desde el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Ese ataque alteró los cálculos estratégicos del país. Y en los crecientes conflictos regionales que se han intensificado en Gaza, Líbano y ahora Irán, con los hutíes en Yemen y en el interior de Siria, ha surgido un denominador común: Netanyahu ha prometido y declarado victorias cuyas realidades son siempre más efímeras y arrogantes.

En Gaza, a pesar de una terrible campaña de muerte y destrucción, un debilitado Hamás aún persiste entre las ruinas.

En Líbano, donde Hezbolá fue declarado derrotado, la organización conserva su capacidad para lanzar cohetes a través de la frontera, mientras Israel vuelve a la misma política de ocupación del sur del Líbano que fracasó en el pasado y que, en primer lugar, propició el surgimiento de Hezbolá.

En Irán, a pesar del asesinato del líder supremo Ali Khamenei y otros altos funcionarios, la estrategia de “decapitación” no ha dado lugar a las promesas de Netanyahu de un cambio de régimen rápido, sino, al menos por ahora, a una aparente consolidación del régimen en torno al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Aunque la dinámica precisa de influencia y persuasión sigue sin estar clara, es evidente que incluso entre altos funcionarios de la administración Trump existe la percepción de que Netanyahu prometió más de lo que podía cumplir, sobre todo en medio de relatos cuestionados de una tensa conversación entre el vicepresidente, JD Vance, y Netanyahu a tal efecto.

Axios, citando una fuente estadounidense que utilizó el apodo de Netanyahu, informó la semana pasada: “Antes de la guerra, Bibi convenció al presidente de que sería fácil, y que el cambio de régimen era mucho más probable de lo que realmente era. Y el vicepresidente fue muy realista respecto a algunas de esas afirmaciones”.

Otros son más cautelosos. Trump, escribieron Daniel C. Kurtzer, ex embajador de Estados Unidos en Israel, y Aaron David Miller en una publicación para la Fundación Carnegie para la Paz, fue “un socio dispuesto y de pleno derecho”.

“Estaba preparado para correr riesgos y se vio envuelto en un aura de poder militar e invencibilidad que él mismo generó tras derrocar al presidente Nicolás Maduro de Venezuela”.

Admiten que “Netanyahu pudo haber determinado el momento del conflicto”, pero que Trump “probablemente ya estaba encaminado a la guerra”.

Al entrar la guerra en su segundo mes, sin que se vislumbre su final y con la economía mundial tambaleándose por el cierre del estrecho de Ormuz, las consecuencias perjudiciales de la promesa de Netanyahu de una guerra “fácil” se están extendiendo mucho más allá de la región inmediata.

En ese sentido, la percepción del papel de Netanyahu —tras sus años de defensa del conflicto— importa tanto como la propia implicación voluntaria de Trump.

Como escribieron los expertos en seguridad Richard K. Betts y Stephen Biddle en Foreign Affairs la semana pasada: “En tan solo sus primeras semanas, la guerra ha costado miles de millones de dólares en gastos directos, ha reducido el apoyo a Ucrania, ha ejercido una presión peligrosa sobre los inventarios de las armas estadounidenses más avanzadas y ha conmocionado la economía mundial”.

El conflicto también ha debilitado a la OTAN, al tiempo que ha envalentonado potencialmente a China, Rusia y Corea del Norte.

Y si bien Netanyahu se ha jactado en términos bíblicos de castigar a Irán con “diez plagas”, a algunos no se les escapa que los misiles iraníes y de Hezbolá que siguen impactando en Israel implican que la Pascua judía transcurrirá con la mirada puesta en el refugio antibombas.

Para Netanyahu e Israel, es probable que haya consecuencias a largo plazo en términos de diplomacia y opinión pública, cuestiones que, junto con el tema de Irán, han obsesionado durante mucho tiempo al primer ministro israelí.

Netanyahu y su guerra, vistos ya con cautela, si no con abierta desconfianza, en muchas capitales extranjeras, amenazan la distensión de Israel con los estados del Golfo en forma de los acuerdos de Abraham, mediados por Trump.

«Algunos estados árabes podrían culpar a Israel por verse arrastrados a una guerra que no eligieron», afirmó Raphael Cohen, director del programa de estrategia y doctrina del centro de estudios Rand. Sugirió que, si bien el panorama geopolítico de Oriente Medio podría cambiar tal como prometieron Trump y Netanyahu, «al menos en lo que respecta a qué países apoyan a Israel, la situación podría ser muy diferente una vez que se calmen las aguas».

Fuera del Golfo, el presidente francés, Emmanuel Macron, reflejó la semana pasada una opinión más generalizada: que los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán no proporcionarían una solución duradera al programa nuclear de Teherán.

«Una acción militar selectiva, incluso durante unas pocas semanas, no nos permitirá resolver el problema nuclear a largo plazo», declaró Macron en Corea del Sur, calificando de «poco realista» una operación militar para abrir el estrecho de Ormuz. «Si no existe un marco para negociaciones diplomáticas y técnicas, la situación podría deteriorarse de nuevo en unos meses o años», añadió.

Resulta más difícil cuantificar de inmediato el impacto que la rápida disminución del apoyo a Israel puede tener en la política interna de todo el mundo, un fenómeno que ya es evidente en la oposición generalizada a las tácticas de tierra arrasada del gobierno de extrema derecha israelí en Gaza y ahora en el Líbano.

En Estados Unidos, las encuestas muestran que el apoyo a Israel ha disminuido en todo el espectro político, sobre todo entre los demócratas y los votantes jóvenes.

Un sondeo de Gallup publicado el día anterior al ataque estadounidense-israelí contra Irán reveló que, por primera vez desde que Gallup comenzó a medir esta cuestión en 2001, los estadounidenses simpatizan más con los palestinos que con los israelíes.

Desde entonces, la tendencia a la baja no ha hecho más que continuar, incluso entre los votantes judíos estadounidenses. Una encuesta encargada por J Street reveló que el 60% de los votantes judíos se oponían a la acción militar contra Irán y el 58% creían que debilitaba a Estados Unidos. Un tercio afirmó creer que la guerra debilitaría la seguridad de Israel.

Rahm Emanuel, jefe de gabinete de Barack Obama entre 2009 y 2010 y ex embajador de Estados Unidos en Japón, le dijo a Semafor que en el futuro esto podría significar el fin de que Israel sea un beneficiario exclusivo de la asistencia militar estadounidense.

“Recibirán las mismas restricciones que cualquier otro país que compre nuestras armas. Serán un país más entre los demás... Ahora las cosas son diferentes, y los contribuyentes estadounidenses no pagarán la factura.”