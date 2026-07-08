Irán ataca objetivos militares en Bahréin y Kuwait tras una oleada de ataques estadounidenses

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica anunció que llevó a cabo una operación conjunta con misiles y drones contra importantes emplazamientos militares estadounidenses en Bandar Salman, el Quinto Distrito Naval de Bahréin y la base aérea Ali Al Salem en Kuwait, y que derribó un dron estadounidense MQ9 que intentaba interferir en la operación.

La Guardia Revolucionaria iraní anunció que el miércoles atacó objetivos militares estadounidenses en Bahréin y Kuwait , después de que Estados Unidos lanzara una oleada de ataques militares contra Irán en respuesta a los ataques contra petroleros en el estrecho de Ormuz.

Según informaron las autoridades, sonaron las sirenas antiaéreas en Bahréin y Kuwait. El ejército kuwaití declaró que sus defensas aéreas estaban haciendo frente a ataques con misiles y drones considerados hostiles.

Anteriormente, Estados Unidos lanzó nuevos ataques militares y revocó una licencia que permitía a Irán vender petróleo en respuesta a los ataques contra tres petroleros en el estrecho.

El Comando Central de Estados Unidos informó que más de 60 pequeñas embarcaciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica figuraban entre los objetivos atacados, en un intento por imponer un alto costo a Irán por los ataques contra buques que violan el alto el fuego.

“La agresión injustificada de las fuerzas iraníes constituye una violación clara y peligrosa del alto el fuego y socava la libertad de navegación”, declaró el CENTCOM en un comunicado.

El máximo mando militar conjunto de Irán, el Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, condenó los ataques estadounidenses como un “acto flagrante de agresión”, amenazó con una “respuesta aplastante” y advirtió que Teherán no permitirá la injerencia de Estados Unidos en la gestión del estrecho.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, uno de los principales negociadores, acusó a Estados Unidos de incumplir el acuerdo de alto el fuego.

Citó no solo los últimos ataques militares estadounidenses, sino también la renovación de las sanciones petroleras, las violaciones de los “ajustes” iraníes en el estrecho de Ormuz y los ataques israelíes contra el Líbano.

“Se acabó la era del acoso y la extorsión”, dijo Qalibaf en una publicación en X. “No nos rendimos”.

Los medios de comunicación iraníes informaron previamente de explosiones en la isla de Kharg, principal centro petrolero de Irán , en la isla de Qeshm y en las ciudades portuarias sureñas de Sirik y Bandar Abbas.

La cadena iraní Press TV informó que se escucharon varias explosiones en la isla sureña de Kharg. El CENTCOM no mencionó la isla de Kharg, de donde Irán exporta el 90% de su petróleo crudo.

Un funcionario estadounidense declaró a Reuters que los ataques tuvieron como objetivo los sistemas de defensa aérea iraníes, los sistemas de vigilancia costera, los misiles tierra-aire, los misiles de crucero antibuque y las plataformas de lanzamiento de drones.

Según un reportero de la televisión estatal iraní, no se registraron muertes de civiles en Irán, pero varias personas resultaron heridas por la metralla de un “proyectil enemigo” que impactó en un muelle comercial en Sirik.

Según los informes, las huelgas también afectaron a los muelles pesqueros de Sirik y Bandar Abbas.

Estos incidentes constituyen la última amenaza al frágil acuerdo de alto el fuego que Estados Unidos e Irán alcanzaron el mes pasado, poniendo fin al conflicto que comenzó con los ataques estadounidenses e israelíes en toda la República Islámica.

LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO SUBEN

En un revés potencialmente importante para ese acuerdo, Washington decidió el martes retirar una concesión clave que había permitido a Irán vender petróleo en los mercados internacionales.

Los precios del petróleo subieron más del 3% después de que Estados Unidos anunciara la medida.

Un funcionario estadounidense declaró anteriormente que los negociadores seguían trabajando de buena fe para alcanzar un acuerdo final con Irán.

Pero el control del estrecho le ha otorgado a Teherán una enorme influencia, lo que le permite, de hecho, forzar un punto muerto con el ejército más poderoso del mundo.

Según los analistas, Teherán utiliza los ataques contra barcos para subrayar su poder de negociación en las conversaciones para alcanzar un acuerdo de paz a largo plazo con Estados Unidos.

En virtud del acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán, el Departamento del Tesoro estadounidense emitió el 22 de junio una licencia general que permite la venta de petróleo crudo y productos petroquímicos y derivados del petróleo de origen iraní hasta el 21 de agosto.

Al revocar dicha licencia el martes, dio a Irán hasta el 17 de julio para poner fin a cualquier transacción.

CUALQUIER MEDIDA NECESARIA

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán condenó la medida como una violación del acuerdo marco para poner fin a la guerra y afirmó que Washington sería responsable de las consecuencias.

El ministerio declaró a primera hora del miércoles que Irán tomaría cualquier medida que considerara necesaria para salvaguardar sus intereses y su seguridad nacional.

Si bien Teherán negó su responsabilidad en los últimos ataques contra buques en el estrecho, Qatar culpó a Irán de atacar las embarcaciones, incluido el enorme buque cisterna catarí de gas natural licuado Al Rekayyat, que informó haber sido alcanzado por un dron que provocó un incendio en su sala de máquinas.

La tripulación se encontraba a salvo y estaba siendo evacuada.

Según fuentes de seguridad marítima, un petrolero con bandera saudí, que se cree que es el superpetrolero Wedyan, también resultó dañado frente a las costas de Omán. Se desconocen las causas del accidente.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán declaró que las acusaciones de Qatar eran desconcertantes y que Teherán estaba cumpliendo diligentemente con sus compromisos. Aun así, advirtió que los buques comerciales corrían riesgos al utilizar rutas no coordinadas con Irán.

Un segundo funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, dijo que los primeros indicios apuntaban a que Irán había disparado contra tres buques mercantes.

Los líderes clericales de Irán pretenden instaurar un sistema permanente para recaudar tasas, lo que supondría un cambio radical en el equilibrio de poder en una región donde Washington ha actuado durante mucho tiempo como garante de la seguridad.

Los ataques estadounidenses se produjeron después de que enormes multitudes lloraran la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, en la ciudad santa de Qom.

Khamenei murió junto con su hija, su nieta, su yerno y su nuera el primer día de la guerra

El alto el fuego tenía como objetivo proporcionar un plazo de 60 días para negociar un acuerdo permanente, pero las conversaciones indirectas en Qatar terminaron la semana pasada sin señales de avances.

El presidente Donald Trump ha amenazado repetidamente con reanudar los bombardeos a menos que Irán acepte “llegar a un acuerdo”.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, afirmó que, según los términos del memorando de alto el fuego provisional, las negociaciones sobre el acuerdo final “no comenzarían si continúan las amenazas”.