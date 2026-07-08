Salpican a senador morenista en red de huachicol que operaba en la Aduana de Matamoros

El reporte policial SSPC/SIIP/UADT/029/2025, fechado el 30 de julio de 2025 -el mismo día que la FGR aseguró 17 ferrotanques con combustible ilegal a la empresa Servicios Aduanales JR en las instalaciones de la aduana-, incluye el rastreo de información periodística que señala directamente al legislador federal como presunto operador político de la organización criminal.

Un informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) incorporado a investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) relaciona al senador morenista por Tamaulipas , José Ramón Gómez Leal, con la red de corrupción y contrabando de hidrocarburos que operaba en la Aduana de Matamoros.

De acuerdo con la SSPC, agentes detallaron que tras realizar un rastreo de información sobre la empresa Servicios Aduanales JR, detectaron publicaciones en Facebook y una nota informativa en el portal digital La Expresión.com.mx.

De la nota sólo cita su primer párrafo: “Una investigación en curso, apunta al senador morenista por Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal, como presunto operador político en una red de contrabando de hidrocarburos y armamento que utiliza las aduanas de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, como clave para introducir combustible ilegal desde Texas a territorio mexicano”, señala la nota del portal de internet citado.

Aunque en el resto de la carpeta de investigación el legislador no vuelve a ser mencionado de forma explícita ni se formaliza una imputación en su contra, el informe fue integrado formalmente por la FGR como parte del expediente con el que se indaga el contrabando de 144 millones de litros de combustible, uno de los casos de huachicol fiscal más grandes registrados hasta ahora.

Grupo REFORMA publicó el lunes que, derivado de esta misma indagatoria, un juez federal de Almoloya de Juárez giró órdenes de aprehensión en contra de tres mandos del Ejército que estuvieron al frente de la Aduana de Matamoros entre 2024 y 2026, y quienes actualmente se encuentran prófugos.

Se trata de los Tenientes Coroneles Armando Barrera Trujillo y Blas Pedro Sarabia García, ex titulares de dicho recinto aduanero, así como del Teniente de Policía Militar Jorge García García, ex subdirector de Operación Aduanera.

La Fiscalía Especial en Investigación de Delitos en Materia de Hidrocarburos los acusa de delincuencia organizada y contrabando calificado, al presuntamente brindar protección a la red criminal para hacer pasar cargamentos de diésel, nafta y gasolina como si fueran soluciones de cloruro de calcio.

La organización delictiva era operada de manera privada por Armando III Riestra Fernández, dueño de Servicios Aduanales JR, quien se encuentra preso desde enero pasado en el penal del Altiplano junto a otros cinco implicados.

La empresa tiene como sede Reynosa.Su empresa fue la responsable de tramitar los pedimentos de 144 millones 508 mil 856 litros de diésel, nafta y gasolina y hacerlos pasar como solución de cloruro de calcio por la Aduana de Matamoros, entre el 1 de junio y el 22 de julio de 2025.

SU PASADO

José Ramón Gómez Leal, cuñado del ex Gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, ha sido vinculado anteriormente con redes de contrabando de combustible en la frontera.

Los señalamientos apuntan de manera directa a su presunta relación con Sergio Carmona, un empresario originario de Reynosa ligado al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos que fue ejecutado en noviembre de 2021 en San Pedro Garza García, Nuevo León.

Grupo REFORMA publicó en enero de 2022 documentos e indagatorias oficiales que señalan que morenistas de Tamaulipas, incluido Gómez Leal, usaron camionetas de lujo y blindadas compradas por empresas de Carmona.