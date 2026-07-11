Irán cierra el estrecho de Ormuz; incrementa la tensión con Estados Unidos

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    Irán cierra el estrecho de Ormuz Vanguardia

Según las autoridades de Irán, embarcaciones extranjeras no acatan las advertencias de tomar rutas alternas

El 11 de julio, las autoridades de Irán informaron que, tras las hostilidades y violaciones en el acuerdo con Estados Unidos, han decidido cerrar el estrecho de Ormuz.

El nuevo aviso fue emitido por la radiodifusora estatal iraní IRIB. Se detalló que, hasta próximas actualizaciones, el estrecho de Ormuz, un punto geopolítico vital para el comercio del petróleo, será cerrado. Las autoridades advirtieron que cualquier intento de crear nuevas rutas será interceptado por las fuerzas militares.

La Guardia Revolucionaria, según informes de medios internacionales, tomó la decisión de cerrar el estrecho de Ormuz porque embarcaciones extranjeras intentaron cruzar por rutas marítimas no acordadas en las negociaciones con los Estados Unidos.

Las embarcaciones extranjeras fueron interceptadas por ataques de la Guardia Revolucionaria, presuntamente, tras haber sido advertidas por las mismas autoridades.

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Se detalló que cualquier respuesta militar por parte de Estados Unidos, o de sus aliados, será correspondida con un ataque a los cuarteles militares que hay en el Medio Oriente. El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, denunció que los Estados Unidos violaron el párrafo 9 del memorándum, firmado por ambas partes, el 17 de junio, tras imponer sanciones en contra del líder supremo de Irán, Motjaba Jameneí.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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