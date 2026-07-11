Irán cierra el estrecho de Ormuz; incrementa la tensión con Estados Unidos

El 11 de julio, las autoridades de Irán informaron que, tras las hostilidades y violaciones en el acuerdo con Estados Unidos, han decidido cerrar el estrecho de Ormuz.

El nuevo aviso fue emitido por la radiodifusora estatal iraní IRIB. Se detalló que, hasta próximas actualizaciones, el estrecho de Ormuz, un punto geopolítico vital para el comercio del petróleo, será cerrado. Las autoridades advirtieron que cualquier intento de crear nuevas rutas será interceptado por las fuerzas militares.

La Guardia Revolucionaria, según informes de medios internacionales, tomó la decisión de cerrar el estrecho de Ormuz porque embarcaciones extranjeras intentaron cruzar por rutas marítimas no acordadas en las negociaciones con los Estados Unidos.

Las embarcaciones extranjeras fueron interceptadas por ataques de la Guardia Revolucionaria, presuntamente, tras haber sido advertidas por las mismas autoridades.