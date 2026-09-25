Irán condiciona a EU para reabrir el estrecho de Ormuz en siete días

Irán ofreció reabrir el estrecho de Ormuz y reanudar las conversaciones sobre su programa nuclear en siete días si Estados Unidos levanta su bloqueo naval de los puertos iraníes.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, detalló la propuesta el jueves, en una reunión privada al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, según uno de los asistentes.

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Trita Parsi, vicepresidente ejecutivo del grupo de analistas Quincy Institute, señaló que Araghchi sugirió que un acuerdo rápido ayudaría al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre. E

l arreglo también aliviaría la enorme presión económica sobre Teherán, mientras Estados Unidos impone sanciones adicionales.

El bloqueo iraní del estrecho, por el que transitaba una quinta parte del petróleo y el gas comercializados en el mundo antes de la guerra, se ha convertido en su principal punto de presión. Los efectos se han percibido mucho más allá de Oriente Medio.

Hasta el momento, ni la misión de Irán ante la ONU ni otros funcionarios iraníes han hecho comentarios. Una persona familiarizada con el asunto dijo a The Associated Press que Arabia Saudí se mostraba escéptica ante el más reciente impulso para alcanzar un acuerdo.

La propuesta, transmitida a Estados Unidos por mediadores, se parece mucho al llamado Memorando de Entendimiento alcanzado en junio, pero con un calendario acelerado. El acuerdo anterior, que contemplaba un periodo interino de 60 días, se vino abajo rápidamente cuando Irán reanudó los ataques contra la navegación en el estrecho.

Trump ha dicho que no tiene prisa por llegar a un acuerdo, aun cuando los altos precios del petróleo alimentan la inflación. Del lado iraní, existen dudas sobre si los sectores duros que dominan las fuerzas de seguridad aceptarían acuerdos impulsados por moderados como el presidente Masoud Pezeshkian.

“Si Trump calcula que este arreglo vale la pena y puede aportarle beneficios políticos antes de las elecciones de mitad de mandato y reducir los precios de la gasolina, quizá veamos una flexibilidad que no se ha visto en semanas anteriores”, afirmó Parsi. Pero advirtió de una “profunda desconfianza”, especialmente ante la posibilidad de que Irán solo esté ganando tiempo para sacar más petróleo y aliviar sus problemas económicos.