Irán condiciona acuerdo con EU: Exige la liberación de 24 mil millones de dólares

WASHINGTON.- Irán condicionó liberar 24 mil millones de dólares en fondos iraníes congelados a cambio de poner fin a la guerra.

“Las negociaciones están estancadas y Trump debe desbloquear la situación”, explicó Mohsen Rezaei, asesor militar del líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jameneí e insistió en que “la pelota está ahora en el tejado de Trump”.

Según la CNN, Irán ha exigido a Estados Unidos la liberación de 12 mil millones de dólares tan pronto como se firme un acuerdo y otros 12 mil millones en una fase posterior.

TE PUEDE INTERESAR: Explota un dron marítimo ucraniano en un puerto rumano del mar Negro; no hay heridos

“Si él (Trump) quiere llegar a un acuerdo con Irán, estos 24 mil millones de dólares son una prueba de la confianza que Irán quiere tener con Trump; esta es una prueba que Estados Unidos debe superar y se abrirá el camino”, dijo el funcionario iraní.

Por otro lado, el asesor evitó pronunciarse sobre el estado de salud de Jameneí y descartó que el líder supremo vaya a reunirse con Trump: “Esto no sucederá. Ahora mismo estamos en la primera fase de las negociaciones y el señor Trump las ha paralizado”.

EU NIEGA QUE IRÁN DISPARARA CONTRA SUS BUQUES

El Ejército de Estados Unidos negó que Irán haya disparado a buques de guerra estadounidenses en el golfo de Omán y que haya violado el cese al fuego.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom), con sede en Florida, tachó de “falsa” la afirmación de que fuerzas iraníes dispararon tiros de advertencia a buques de EU en el golfo de Omán y forzaron a los buques a replegarse al océano Índico.

“VERDAD: Fuerzas iraníes NO atacaron o dispararon buques de guerra de la Marina de EE.UU. Hacer eso sería una flagrante violación del cese al fuego. Las fuerzas de EE.UU. continúan operando libremente en aguas regionales mientras implementan por completo el persistente bloqueo contra irán”, publicó en X.

Momentos antes, Omán aseguró que el puerto de Al Fahal opera con normalidad después de reportes de medios que señalaron por la mañana que se suspendió la carga de petróleo en dicha zona, en el noreste del país, tras una explosión cerca de los muelles de amarre supuestamente provocada por un ataque con drones.

Mientras, en otro incidente, la Armada de Estados Unidos interceptó y abordó un buque cisterna sancionado y vinculado a Irán en la zona del Indo-Pacífico, según informó el viernes el Departamento de Guerra.