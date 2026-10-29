Irán dice que tres petroleros chocaron con minas en el estrecho de Ormuz

La República Islámica insiste en que los barcos que buscan transitar por el estrecho se comuniquen con sus autoridades y sigan determinadas rutas. La Guardia sostiene que otras rutas están minadas.

Irán informó que tres petroleros explotaron y se incendiaron tras chocar con minas navales en las últimas 24 horas cuando intentaban transitar por una ruta no autorizada en el estrecho de Ormuz, según la radiodifusora estatal, que citó a la Guardia Revolucionaria.

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El informe no identificó a los petroleros ni ofreció detalles sobre posibles víctimas. The Associated Press no pudo confirmar de inmediato el reporte. La información se conoció en un momento de alta tensión en la región por la preocupación de que puedan reanudarse ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La Marina iraní señaló que los petroleros apagaron sus sistemas de radar y navegación e ignoraron las advertencias mientras intentaban salir por una ruta restringida.

Un organismo militar británico que monitorea la navegación comercial informó el jueves que una embarcación avistó a otra embarcación en llamas mientras transitaba por el estrecho.

El centro de Operaciones de Comercio Marítimo indicó que no conocía el estado de la tripulación de la embarcación incendiada ni el grado de los daños. No estaba claro de inmediato si esa embarcación era una de las tres mencionadas por la Guardia Revolucionaria.

Los petroleros han seguido transportando petróleo por el estrecho bajo protección militar de Estados Unidos pese al reciente repunte de ataques, según la empresa de datos marítimos Lloyd’s List Intelligence.