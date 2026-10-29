Irán dice que tres petroleros chocaron con minas en el estrecho de Ormuz

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Irán dice que tres petroleros chocaron con minas en el estrecho de Ormuz
    Un pájaro vuela bajo sobre el agua mientras se ven mercantes fondeados en el estrecho de Ormuz, cerca de Bandar Abbas, Irán, la mañana del sábado 24 de octubre de 2026. AP

La Marina añadió que las embarcaciones dañadas fueron abandonadas frente a la costa sur de la vía marítima

La República Islámica insiste en que los barcos que buscan transitar por el estrecho se comuniquen con sus autoridades y sigan determinadas rutas. La Guardia sostiene que otras rutas están minadas.

Irán informó que tres petroleros explotaron y se incendiaron tras chocar con minas navales en las últimas 24 horas cuando intentaban transitar por una ruta no autorizada en el estrecho de Ormuz, según la radiodifusora estatal, que citó a la Guardia Revolucionaria.

TE PUEDE INTERESAR: Condenan a obispo polaco por no denunciar abusos a menores cometidos por dos sacerdotes

El informe no identificó a los petroleros ni ofreció detalles sobre posibles víctimas. The Associated Press no pudo confirmar de inmediato el reporte. La información se conoció en un momento de alta tensión en la región por la preocupación de que puedan reanudarse ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La Marina iraní señaló que los petroleros apagaron sus sistemas de radar y navegación e ignoraron las advertencias mientras intentaban salir por una ruta restringida.

Un organismo militar británico que monitorea la navegación comercial informó el jueves que una embarcación avistó a otra embarcación en llamas mientras transitaba por el estrecho.

El centro de Operaciones de Comercio Marítimo indicó que no conocía el estado de la tripulación de la embarcación incendiada ni el grado de los daños. No estaba claro de inmediato si esa embarcación era una de las tres mencionadas por la Guardia Revolucionaria.

Los petroleros han seguido transportando petróleo por el estrecho bajo protección militar de Estados Unidos pese al reciente repunte de ataques, según la empresa de datos marítimos Lloyd’s List Intelligence.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Guerras
combustibles

Localizaciones


Irán

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
América Latina está en proceso de ‘bukeleización’

América Latina está en proceso de ‘bukeleización’
Titiriteo

Titiriteo
La mecedora de la Directora: historias de terror y leyendas de Saltillo

La mecedora de la Directora: historias de terror y leyendas de Saltillo
La secretaria del Bienestar de Uruapan, Alejandra Vargas, fue detenida tras incumplir tres citatorios; una jueza determinará su situación jurídica por el caso del exalcalde.

Detienen a Alejandra Vargas, secretaria del Bienestar de Uruapan, por el caso Carlos Manzo
Cuauhtémoc Cárdenas cuestionó los resultados oficiales que dieron la victoria a Carlos Salinas de Gortari.

La caída del sistema... la noche del fraude electoral de 1988 en la que Salinas le arrebató la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas
La masa de aire frío se aproxima al noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima nuevo Frente Frío y Tormenta Negra a México; azotará con lluvias, heladas de -5 grados, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Las noticias más importantes del 28 de octubre en México: Muere Cuauhtémoc Cárdenas; Choque de trenes en España; Caso Carlos Manzo; Más de 34 horas bloqueo del Tec Saltillo, y más

Las noticias más importantes del 28 de octubre en México: Muere Cuauhtémoc Cárdenas; Choque de trenes en España; Caso Carlos Manzo; Más de 34 horas bloqueo del Tec Saltillo, y más
La streamer e influencer Fernanda Vaal denunció públicamente al reconocido creador de contenido Komanche por una supuesta agresión sexual.

¿Quién es Fernanda Vaal?... la acusan de difamar y causar la muerte de Komanche por un presunto abuso sexual