Irán ejecuta a tres hombres en relación con las protestas contra el régimen de enero

En las últimas semanas, las autoridades iraníes han llevado a cabo ejecuciones casi a diario, en lo que los activistas han denunciado como un intento de infundir miedo en la sociedad en un momento de tensión internacional y nacional.

Irán ha ejecutado a tres hombres acusados en relación con las protestas políticas de este mes de enero, según han informado las autoridades, en la última de una ola de ejecuciones en el contexto de la guerra contra Estados Unidos e Israel .

Mehdi Rassouli, Mohammad Reza Miri y Ebrahim Dolatabadi, todos ellos considerados presos políticos por organizaciones de derechos humanos, fueron ejecutados tras ser condenados por los disturbios ocurridos en la ciudad oriental de Mashhad en enero , según anunció el lunes la agencia de noticias Mizan, perteneciente al poder judicial.

No se especificó cuándo ni dónde fueron ejecutados, pero la agencia de noticias Hrana (Human Rights Activists News Agency ), con sede en Estados Unidos, informó que Rassouli, de 25 años, y Miri, de 21, fueron ahorcados al amanecer del domingo en la prisión de Vakilabad, en Mashhad.

Las protestas comenzaron en diciembre, en parte como resultado del descontento con la economía iraní, pero se intensificaron hasta convertirse en manifestaciones a nivel nacional contra el régimen islámico, alcanzando su punto álgido con multitudinarias protestas las noches del 8 y 9 de enero.

Grupos de derechos humanos han afirmado que miles de personas murieron en la represión posterior llevada a cabo por las fuerzas de seguridad; mientras que las autoridades han culpado a “manifestantes violentos” que, según afirman, contaban con el apoyo de Estados Unidos e Israel.

Mizan afirmó que Rassouli y Miri habían sido responsables de la muerte de un miembro de las fuerzas de seguridad y describió a Dolatabadi como uno de los “instigadores” de los disturbios en Mashhad.

La ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, describió a los tres como presos políticos condenados “tras juicios injustos en tribunales revolucionarios”. Añadió que, desde que se reanudaron las ejecuciones en marzo durante la guerra contra Estados Unidos e Israel, Irán ha ejecutado a 24 presos políticos.

Mahmood Amiry-Moghaddam, director del IHR, declaró: “La comunidad internacional, especialmente la Unión Europea, debe responder con decisión a esta ola de ejecuciones que se está produciendo.

“A menos que se eleve el costo político de estas ejecuciones mediante reacciones internacionales claras y contundentes, existe un grave riesgo de que las ejecuciones diarias continúen en las próximas semanas y meses.”

En un comunicado emitido el 1 de mayo, Amnistía Internacional afirmó que la comunidad internacional no debe “permanecer impasible mientras las autoridades iraníes continúan intensificando la ejecución arbitraria de disidentes políticos y manifestantes para infundir miedo”.

Amnistía Internacional afirmó haber documentado los casos de 13 de los hombres que, según la organización, habían sido sometidos a torturas y “condenados en juicios manifiestamente injustos que se basaron en ‘confesiones’ forzadas y duraron unas pocas horas”.

Según grupos de derechos humanos, Irán lleva a cabo el segundo mayor número de ejecuciones en el mundo después de China, y el año pasado ahorcó al menos a 1.639 personas, según cifras de IHR.