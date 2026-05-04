Irán plantea nuevas y extravagantes exigencias para reabrir el estrecho de Ormuz y le da a Trump un plazo

La nueva propuesta, que no hacía mención alguna al programa nuclear del país, surgió cuando las fuerzas iraníes atacaron un buque de carga cerca de la vital ruta petrolera el domingo.

Irán ha formulado una serie de exigencias nuevas y extravagantes para reabrir el estrecho de Ormuz en su última propuesta de paz, y ha afirmado que está dando un plazo de 30 días al presidente Trump para que acepte.

El plan iraní de 14 puntos exigía que Estados Unidos levantara el bloqueo y las sanciones contra Irán, retirara sus fuerzas de Oriente Medio y pusiera fin a todas las hostilidades en la región, incluido el conflicto de Israel en el Líbano, según informaron las agencias estatales Nour News y Tasnim.

El hecho de que el régimen no haya abordado el problema de las casi 1.000 libras de uranio enriquecido que posee seguramente hará que la propuesta sea rechazada por Trump, quien dijo que su mayor objetivo es acabar con las ambiciones nucleares del país de una vez por todas.

“Nuestro plan se centra exclusivamente en poner fin a la guerra y no contiene ningún detalle sobre el programa nuclear”, confirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, en una emisión del domingo.

Según la agencia de noticias IRNA, el funcionario también se burló de los recientes informes que indicaban que Irán y Estados Unidos llevarían a cabo operaciones conjuntas de desminado en el estrecho de Ormuz, calificándolos de “simplemente producto de la imaginación de algunos medios de comunicación”.

Trump afirmó no estar “contento” con las exigencias maximalistas de Irán y advirtió que la guerra podría reanudarse si la situación se agrava.

“Si se portan mal, si hacen algo malo, ya veremos. Pero es una posibilidad que pueda ocurrir.”

Según se informa, Estados Unidos ha dado a Irán una respuesta al plan de 14 puntos a través de mediadores, añadió Baghaei, y Teherán lo está revisando actualmente.

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán respaldó el plan, advirtiendo a Trump que, en última instancia, debía elegir entre continuar la guerra o aceptar un “mal acuerdo” para Estados Unidos.

La postura intransigente de Teherán se produjo después de que un buque de carga fuera atacado cerca del estrecho de Ormuz por varias embarcaciones pequeñas, según el centro de operaciones de comercio marítimo del Reino Unido del ejército británico.

El ejército iraní ha advertido repetidamente que cualquier barco que intente navegar por el estrecho será atacado a menos que pague un peaje y demuestre que no está afiliado a Estados Unidos ni a Israel.

La república islámica ha afirmado que el estrecho de Ormuz, que en su día controlaba el transporte del 20% del suministro mundial de petróleo, permanecerá bajo su control pase lo que pase.

Mientras tanto, el bloqueo naval estadounidense contra Irán ha obligado a 49 barcos a dar la vuelta, según informó el domingo el Comando Central de Estados Unidos. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, apostó a que Irán se verá obligado a ceder debido a la creciente presión sobre su ya debilitada economía.

“Creemos que han recaudado menos de 1,3 millones de dólares en peajes, lo que supone una miseria comparado con sus ingresos diarios anteriores por la venta de petróleo”, declaró a Fox News el domingo.