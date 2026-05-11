Netanyahu afirma que la guerra con Irán no terminará hasta que se elimine el uranio enriquecido

Netanyahu, en su primera entrevista con una cadena de televisión estadounidense desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero, se negó a decir cuándo se produciría tal operación o quién sería el responsable de ejecutarla, y le dijo al corresponsal de “60 Minutes” de CBS, Major Garrett: “Me vas a hacer estas preguntas. Voy a esquivarlas”.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán “logró mucho”, pero no puede considerarse terminada hasta que el uranio enriquecido de la República Islámica sea trasladado fuera de su territorio, argumentó el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una entrevista transmitida el domingo por la noche.

“No voy a hablar de medios militares, pero lo que el presidente Trump me ha dicho es: ‘Quiero entrar ahí’, y creo que se puede hacer físicamente . Ese no es el problema”, dijo el hombre de 76 años. “Si hay un acuerdo, entras y lo consigues, ¿por qué no? Esa es la mejor manera”.

La entrevista se emitió horas después de que Trump reprendiera públicamente la respuesta de Irán a un marco de paz de 14 puntos ofrecido por Estados Unidos, escribiendo en las redes sociales que era “TOTALMENTE INACEPTABLE”.

Según la agencia de noticias oficial IRNA, la propuesta de Teherán no mencionaba la posibilidad de frenar sus ambiciones atómicas, sino que se centraba en reabrir por completo el vital estrecho de Ormuz al transporte marítimo comercial antes de pasar a otros temas controvertidos.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el organismo de control nuclear de las Naciones Unidas, ha declarado que Irán posee más de 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60% de pureza, un pequeño paso técnico para alcanzar el grado armamentístico.

La mayor parte del uranio altamente enriquecido de Irán probablemente se encuentre en su complejo nuclear de Isfahán, a unos 440 kilómetros al sur de Teherán, según declaró el director general del OIEA, Rafael Grossi, a la agencia Associated Press el mes pasado.

La instalación fue atacada por bombardeos aéreos estadounidenses e israelíes durante la guerra de 12 días del año pasado y ha sufrido ataques menos intensos este año.

En otra parte de la entrevista, Netanyahu negó una información publicada por el New York Times según la cual, antes de que comenzara la guerra, insistió ante Trump en que Estados Unidos e Israel podrían lograr derrocar al régimen teocrático que ha gobernado Irán desde 1979.

«Ambos coincidimos en que existía incertidumbre y riesgo», dijo el primer ministro. «Y recuerdo que ambos dijimos que el peligro reside en la acción, en tomar medidas. Pero el peligro es aún mayor en no actuar».