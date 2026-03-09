Irán confirma la ayuda de Rusia ‘en muchas direcciones diferentes’ en su guerra con EU e Israel

/ 9 marzo 2026
    Esto ocurre después de que múltiples fuentes revelaron a finales de la semana pasada que el Kremlin había estado informando a la República Islámica sobre la ubicación de los buques de guerra. AP

Rusia ha estado ayudando a Irán en “muchas direcciones diferentes” en su guerra con Estados Unidos e Israel, confirmó el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, apenas días después de que se supiera que Moscú estaba compartiendo información de inteligencia sobre la ubicación de las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio.

“La cooperación militar entre Irán y Rusia no es algo nuevo. No es un secreto”, declaró el domingo el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, en el programa “Meet the Press” de la NBC.

“Lo ha sido en el pasado, sigue existiendo y continuará existiendo en el futuro”, añadió, describiendo la relación entre Moscú y Teherán como “una muy buena asociación”.

Presionado sobre las afirmaciones de que Rusia ha estado compartiendo inteligencia con Irán sobre la ubicación de las fuerzas estadounidenses en el Medio Oriente en un intento de ayudar a Teherán a luchar contra la “Operación Furia Épica”, Araghchi confirmó: “Nos están ayudando en muchas direcciones diferentes”.

“No tengo ninguna información detallada”, añadió.

Esto ocurre después de que múltiples fuentes revelaron a finales de la semana pasada que el Kremlin había estado informando a la República Islámica sobre la ubicación de los buques de guerra, aviones y otros activos militares estadounidenses desde que comenzaron los ataques aéreos entre Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

Desde que estalló la guerra, Irán ha disparado miles de drones y misiles contra activos estadounidenses en la región.

Aun así, el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, insistió en que cualquier información que Rusia estuviera proporcionando “no ha sido muy efectiva” dado que las fuerzas estadounidenses han estado “diezmando” la flota militar de Irán.

“Así que lo que sea que estén ofreciendo, si es que están ofreciendo algo, no ha demostrado ser de mucha ayuda”, dijo Waltz.

Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores iraní rechazó los pedidos de un alto el fuego, afirmando que Irán necesitaba “seguir luchando por el bien de nuestro pueblo”.

“Es necesario un fin permanente a la guerra”, dijo Araghchi. “A menos que lo logremos, creo que debemos seguir luchando por el bien de nuestro pueblo y nuestra seguridad”.

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

