Irán no se compromete a abandonar sus ambiciones nucleares

Irán afirmó este mes que había reabierto el punto estratégico para las exportaciones de petróleo y gas natural, pero pocos buques cisterna entraron o salieron desde el anuncio del 17 de abril, e Irán atacó a varios que lo intentaron.

Un funcionario estadounidense y otras fuentes informaron que Irán busca extender el alto al fuego vigente que comenzó el 8 de abril y poner fin al bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes, que se inició el 13 de abril tras el fracaso de las conversaciones en Pakistán.

“Se trata de conversaciones diplomáticas delicadas y Estados Unidos no negociará a través de la prensa”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Olivia Wales, en un comunicado en respuesta al informe.

“Como ha dicho el presidente, Estados Unidos tiene la sartén por el mango y solo llegará a un acuerdo que priorice al pueblo estadounidense, sin permitir jamás que Irán tenga un arma nuclear.”

Aproximadamente una cuarta parte del petróleo transportado por mar en el mundo pasa por el estrecho de Ormuz, y los precios de la energía se han disparado a nivel mundial desde el inicio de la Operación Furia Épica de Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero.

Según el sitio web de seguimiento de buques Kpler , solo 21 barcos salieron del estrecho entre el 24 y el 26 de abril. Otros dos entraron durante ese período: un “buque cisterna de lastre para petróleo y productos químicos” el domingo y un “buque cisterna de crudo autorizado” el viernes.

El principal objetivo bélico de Trump es poner fin al enriquecimiento nuclear de Irán y recuperar aproximadamente 1.000 libras de uranio casi apto para la fabricación de armas nucleares.

El domingo afirmó que Irán está a punto de ceder ante la presión económica del bloqueo estadounidense.

“Cuando tienes, ya sabes, enormes cantidades de petróleo fluyendo por tu sistema, si por alguna razón esa línea se cierra porque no puedes seguir cargándola en contenedores o barcos, lo que les ha sucedido —no tienen barcos debido al bloqueo— lo que ocurre es que esa línea explota desde dentro, tanto mecánicamente como en la tierra”, dijo Trump en el programa “The Sunday Briefing” de Fox News.

“Es algo que sucede cuando simplemente explota”, añadió. “Y dicen que solo les quedan unos tres días antes de que eso ocurra. Y cuando explota, nunca, bajo ninguna circunstancia, se puede reconstruir como estaba”.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, viajó a Pakistán el viernes para mantener conversaciones previstas con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, pero Trump les dijo a sus diplomáticos que no fueran el sábado .

“¡Demasiado tiempo perdido en viajes, demasiado trabajo! Además, hay tremendas luchas internas y confusión dentro de su ‘liderazgo’”, publicó el presidente en su cuenta de Truth Social.

“Nadie sabe quién está al mando, ni siquiera ellos. Además, ¡nosotros tenemos todas las cartas, ellos no tienen ninguna! Si quieren hablar, ¡solo tienen que llamar!”

Araghchi se dirigió a una reunión con funcionarios en Mascate, Omán, y luego voló para reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin en San Petersburgo el lunes.

Según se informa, el ministro de Asuntos Exteriores iraní mencionó a varias partes mediadoras, incluidos funcionarios en Islamabad, que el liderazgo restante en Teherán no ha llegado a un consenso sobre las demandas de Trump para poner fin a la guerra, incluida la suspensión del enriquecimiento de uranio y su eliminación.

Los bombarderos estadounidenses atacaron tres instalaciones nucleares críticas en Irán durante la Operación Martillo de Medianoche en junio de 2025. Pero, según funcionarios israelíes, no todo el uranio enriquecido de Irán fue destruido en ese momento, y la administración Trump expresó su preocupación al comienzo del reciente conflicto sobre la posibilidad de que Teherán volviera a aumentar su enriquecimiento nuclear.