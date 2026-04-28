Líbano acusa a Israel de cometer ‘ecocidio’ en el país desde 2023

Según el informe, la agresión militar israelí “transformó tanto el paisaje físico como el ecológico” del sur del Líbano, sin considerar las repercusiones de la última oleada de ataques israelíes de esta primavera.

El ministro de Medio Ambiente del Líbano ha acusado al ejército israelí de cometer “un acto de ecocidio” en el prólogo de un informe que detalla los daños causados a los recursos naturales del país durante la invasión de 2023 a 2024.

Publicado en medio de un alto al fuego irregular, mientras los refugiados de la última invasión israelí regresan a hogares y comunidades devastadas, el informe de 106 páginas describe cómo el sur del Líbano ha sufrido una profunda alteración ecológica y la pérdida de servicios ecosistémicos esenciales.

En su prólogo, Tamara el Zein afirmó: “La magnitud y la intencionalidad del daño causado a los bosques, las tierras agrícolas, los ecosistemas marinos, los recursos hídricos y la calidad atmosférica constituyen lo que debe reconocerse como un acto de ecocidio, con consecuencias que van mucho más allá de la destrucción inmediata.

“El daño ambiental al que nos enfrentamos no es simplemente ecológico; es una cuestión de salud pública, seguridad alimentaria, medios de subsistencia, tejido social y resiliencia nacional.”

Según el informe, los ataques de las fuerzas israelíes:

Dañó 5.000 hectáreas (12.350 acres) de cubierta forestal, incluyendo masas de frondosas, pinos y pinos piñoneros, destruyendo hábitats, desregulando los climas locales y provocando erosión del suelo.

Destruyó activos agrícolas físicos por valor de 118 millones de dólares (87 millones de libras esterlinas), incluidos cultivos, instalaciones ganaderas, recursos forestales, infraestructura pesquera y acuícola.

Provocó pérdidas adicionales de 586 millones de dólares (433 millones de libras esterlinas) en producción agrícola perdida como resultado de las cosechas interrumpidas y la reducción de los rendimientos.

Destruyó 2.154 hectáreas (5.320 acres) de huertos, incluidas 814 hectáreas de olivares y 637 hectáreas de plantaciones de cítricos, y causó daños extensos a las plantaciones de plátanos.

Suelos contaminados con concentraciones de fósforo de hasta 1.858 partes por millón, con focos de contaminación especialmente elevados en el sur del Líbano y en el valle de Bekaa, en el este.

Provocó episodios generalizados de contaminación atmosférica que se extendieron mucho más allá de las zonas afectadas directamente, liberando partículas, óxidos de azufre y nitrógeno, y compuestos tóxicos como dioxinas e hidrocarburos aromáticos policíclicos.

Los críticos de Israel argumentan que actualmente está repitiendo “la táctica de Gaza” en el sur del Líbano, emitiendo órdenes de expulsión contra la población civil , atacando hospitales y personal médico , demoliendo pueblos enteros , destruyendo infraestructuras de agua y asesinando a trabajadores de los medios de comunicación .

A los pocos meses de comenzar su guerra en Gaza en 2023, las fuerzas israelíes habían destruido entre el 38% y el 48% de la cubierta forestal y las tierras de cultivo , reduciendo los olivares y las granjas a tierra compactada, contaminando las aguas subterráneas con municiones y toxinas, y contaminando el aire con humo y partículas.

Según el nuevo informe, elaborado por el Consejo Nacional de Investigación Científica del Líbano (CNRS-L) y que abarca el período comprendido entre octubre de 2023 y diciembre de 2024, el sur del Líbano recibió un trato similar por parte del ejército israelí.

“La huella ambiental de la guerra es evidente en la destrucción de bosques y zonas boscosas, muchas de las cuales servían como puntos clave de biodiversidad y sumideros de carbono, y en la quema de tierras agrícolas, incluidos huertos de alto valor y campos de cultivos básicos, lo que socava tanto los medios de subsistencia como la seguridad alimentaria nacional”, afirma el informe.

En total, se estima que el coste monetario para el país asciende a unos 25.000 millones de dólares (18.000 millones de dólares), que comprenden 6.800 millones de dólares en daños materiales, 7.200 millones de dólares en pérdidas económicas y 11.000 millones de dólares en necesidades de recuperación y reconstrucción.

«El Líbano no puede cargar con esta responsabilidad solo», declaró El Zein. «Hacemos un llamamiento a la solidaridad y el apoyo internacional para compartir la responsabilidad de la recuperación ambiental. La magnitud de los daños y los costes de la restauración exigen una acción colectiva y alianzas a largo plazo».

Doug Weir, director del Observatorio de Conflictos y Medio Ambiente, que estudia el impacto ambiental de la guerra, dijo: “El enfoque del informe en la reconstrucción y el fortalecimiento de las capacidades nacionales de monitoreo ambiental son un reconocimiento bienvenido de dos prioridades críticas para cualquier estado afectado por un conflicto.

“Lamentablemente, algunos elementos de las conclusiones del informe ya están desactualizados debido a la devastación causada por Israel desde el período de estudio, particularmente en la zona que ocupa ilegalmente al sur del río Litani”, añadió.

Un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) declaró: «Las FDI son conscientes del impacto ambiental potencial de sus operaciones en la región». Las FDI operan para proteger a los ciudadanos de Israel y garantizar la seguridad de las zonas circundantes. Todas las acciones de las FDI se llevan a cabo tomando precauciones para minimizar los daños a la población civil y al medio ambiente».