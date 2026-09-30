La Guardia Revolucionaria Islámica, que ha intentado repetidamente influir en las elecciones estadounidenses del 3 de noviembre, afirmó que el presidente y su apoyo a Israel eran la causa de la guerra, e instó a los votantes a rechazarlos a ambos en las urnas.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán publicó una carta de 25 páginas dirigida a los estadounidenses, instándolos a oponerse al presidente Donald Trump durante las próximas elecciones de mitad de mandato.

“La seguridad nacional de Estados Unidos y la vida de sus militares están en manos de alguien que no solo es un mentiroso empedernido, sino también un hombre increíblemente avaricioso cuya única motivación en la vida es la acumulación de mayor riqueza”, declaró el portavoz de la Guardia Revolucionaria Islámica, Hossein Mohebbi, en el último ataque del régimen contra Trump.

La carta acusa a Trump de ocultar el “carácter pacífico” del programa nuclear iraní, a pesar de las acusaciones del organismo de control internacional de energía atómica (OIEA) de que Teherán estaba enriqueciendo su uranio más allá de lo necesario para una central eléctrica.

Estados Unidos e Israel han defendido la guerra en Irán principalmente como un medio para impedir que la república islámica obtenga armas nucleares.

La Guardia Revolucionaria Islámica también arremetió contra el gobierno estadounidense por designar a esta fuerza de seguridad como grupo terrorista, alegando que no existía “ni un solo caso verificable en el que la Guardia Revolucionaria haya cometido un acto de violencia contra civiles”.

Estas declaraciones se producen en un momento en que el régimen está acusado de haber asesinado entre 7.000 y 30.000 manifestantes en enero durante una brutal represión de la disidencia, que el régimen defiende alegando que la violencia fue instigada por agentes extranjeros.

La carta continuaba afirmando que la guerra estaba diezmando la economía estadounidense debido a los altos precios del combustible provocados por los combates en Oriente Medio.

“La economía estadounidense está al borde del colapso, y sin embargo, él sigue diciéndoles a los estadounidenses que la economía está en auge y que los precios pronto comenzarán a bajar”, decía la carta.

«Esta es, quizás, su mayor mentira», decía refiriéndose al presidente. «Pronto, la represa se romperá y la economía colapsará, causando, lamentablemente, un gran sufrimiento a los estadounidenses durante muchos años».

La Guardia Revolucionaria Islámica ha sostenido durante mucho tiempo que puede causar suficiente daño económico a Estados Unidos como para obligarlo a ceder, al tiempo que soporta enormes tensiones económicas bajo la Operación Marginado Económico de Trump.

Irán está experimentando actualmente una caída libre del comercio debido al bloqueo estadounidense, y su moneda, el rial, se ha desplomado a mínimos históricos esta semana.

Mohebbi también intentó refutar las afirmaciones de que Irán ha perdido el control del estrecho de Ormuz , por donde fluye el petróleo a aproximadamente la mitad de lo que fluía antes de que comenzara la guerra.

“El hecho de que los estadounidenses logren, a un costo enorme, con considerables dificultades y alto riesgo, introducir clandestinamente una pequeña embarcación a través del estrecho de Ormuz al amparo de la oscuridad para exportar, digamos, 100 o 200 barriles de petróleo, no significa que el estrecho esté abierto”, afirmó Mohebbi.

Según la empresa de seguimiento marítimo Kpler, más de 7 millones de barriles salen del estrecho de Ormuz cada día, y las exportaciones totales de crudo del Golfo Pérsico se sitúan actualmente en el 72% de los niveles anteriores a la guerra.