Irán quiere cobrar a los barcos por el paso seguro a través del estrecho de Ormuz

Según declaró un legislador iraní a Fars, una agencia de noticias estatal, funcionarios de Teherán están elaborando un proyecto de ley que impondría peajes a los buques cisterna que transiten por el estrecho, en un intento por consolidar el control iraní sobre esta ruta marítima vital, por la que se transporta el 20% del suministro mundial de petróleo.

Según se informa, Irán planea cobrar a los barcos por el paso seguro a través del estrecho de Ormuz , ya que su bloqueo de la vía marítima ha hecho que el precio del petróleo supere los 100 dólares por barril, en una interrupción histórica del suministro energético mundial.

Según el informe, se ha preparado un borrador y los legisladores esperan finalizar el proyecto de ley la próxima semana para poder presentarlo al parlamento.

Los inversores esperan que la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán sea breve para que los precios del petróleo puedan normalizarse; sin embargo, los analistas han advertido que los ataques contra la infraestructura energética de Oriente Medio y las interrupciones en la producción de algunos yacimientos petrolíferos podrían mantener los precios elevados incluso si la guerra termina pronto.

El presidente Trump anunció el jueves durante una reunión de gabinete que Irán ha permitido el paso de 10 petroleros por el estrecho esta semana como un “regalo” a Estados Unidos.

Sin embargo, los futuros del petróleo subieron bruscamente el jueves, con el crudo Brent disparándose más del 5% hasta alcanzar aproximadamente los 108 dólares por barril, y las acciones cayeron tras los mensajes contradictorios sobre las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

Trump afirmó el jueves que Estados Unidos mantiene “conversaciones muy importantes con respecto a Irán”, después de haber tuiteado horas antes que los negociadores de Teherán “harían bien en tomárselo en serio pronto, antes de que sea demasiado tarde”.

Según se informa, los líderes iraníes han rechazado un plan de paz de 15 puntos de la administración Trump y han negado repetidamente haber mantenido conversaciones con funcionarios estadounidenses.

El plan de paz se dio a conocer a través de Pakistán, que ha actuado como mediador, según declaró el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, durante la reunión del gabinete del jueves.

Añadió que Estados Unidos ha recibido “múltiples solicitudes de la región y de otros países que desean desempeñar un papel en la solución pacífica de este conflicto”.

Según el diario londinense The Times, decenas de petroleros que transportaban crudo iraní han podido transitar sin problemas por el estrecho, utilizando códigos secretos para sortear el bloqueo.

Mientras tanto, The Telegraph informó que se ha permitido el paso por el estrecho a hasta 20 embarcaciones , siempre y cuando paguen peajes de hasta 2 millones de dólares al régimen iraní.

Mientras tanto, según informes, Irán ha atacado varios petroleros en el Golfo Pérsico y ha lanzado ataques contra una enorme planta de gas natural licuado en Qatar e instalaciones energéticas en Arabia Saudita.

Los países del Golfo emitieron el jueves un comunicado conjunto en el que condenaron enérgicamente los ataques “criminales” de Irán contra las naciones vecinas, y añadieron que están preparados para defenderse si fuera necesario.

El comunicado también instó al gobierno iraquí a “tomar las medidas necesarias para detener de inmediato los ataques”. Según informes, Estados Unidos ha lanzado ataques aéreos contra el cuartel general de la milicia chií iraquí respaldada por Irán.