Irán recibirá sistemas de misiles portátiles chinos en cuestión de semanas

Esta compra, valorada entre 60 y 70 millones de dólares, es uno de los mayores esfuerzos conocidos de Teherán para reforzar sus defensas aéreas de corto alcance desde el estallido de la guerra con Estados Unidos e Israel, que puso de manifiesto las deficiencias en la capacidad de Irán para proteger emplazamientos militares e infraestructuras estratégicas.

Se espera que Irán reciba en las próximas semanas un primer envío de hasta 400 lanzadores de misiles antiaéreos portátiles de fabricación china, según informaron tres fuentes familiarizadas con el acuerdo, mientras reconstruye sus defensas en medio de la guerra con Estados Unidos .

Según las fuentes, el contrato abarca la compra de entre 300 y 400 sistemas portátiles de defensa antiaérea (MANPADS), incluidos misiles QW-12 y FN-16 de fabricación china.

El acuerdo se firmó con Zhongqing Baoshang International Investment, una empresa con sede en Hong Kong que, según las fuentes, actuaba como intermediaria entre la parte iraní y el proveedor chino.

IRÁN NECESITA REARMARSE TRAS MESES DE GUERRA

Las fuentes hablaron bajo condición de anonimato debido a la delicadeza del asunto. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China declaró: “Los informes en cuestión carecen por completo de fundamento. China siempre ha desempeñado un papel activo en la promoción de la paz y la resolución del conflicto”.

El grupo Zhong Qing Bao Shang, con sede en Pekín y empresa matriz de Zhongqing Baoshang International Investment, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico el martes.

Irán necesita rearmarse tras meses de combates en los que Estados Unidos e Israel han atacado instalaciones vinculadas a sus programas de misiles, drones y defensa aérea, y Teherán ha respondido con andanadas de misiles balísticos y drones.

El conflicto ha puesto de manifiesto el reto que supone defender emplazamientos militares y estratégicos fijos frente a aeronaves avanzadas y armas de precisión.

Washington suspendió abruptamente dos semanas de bombardeos el sábado, pero el presidente Donald Trump dijo que los ataques se reanudarían si las negociaciones no lograban poner fin al conflicto de cinco meses, que en teoría se encuentra en estado de alto el fuego desde abril.

La entrega de cientos de sistemas portátiles de defensa antiaérea (MANPADS) ampliaría significativamente el arsenal de armas de defensa aérea de corto alcance de Irán y pondría de manifiesto cómo se están profundizando los lazos militares con China.

Las fuentes advirtieron que, si bien el acuerdo ya se había firmado, los plazos de entrega, las cantidades y otros detalles de la implementación aún podrían cambiar.

Según un plan acordado por las partes, las entregas se realizarán inicialmente por vía aérea desde Urumqi, en el oeste de China, para luego transitar por Pakistán hasta Irán, según las fuentes, que no aclararon si los traslados se realizarían por vía aérea o por carretera.

El servicio de relaciones públicas militares de Pakistán, ISPR, declaró: «Las especulaciones sobre la participación de Pakistán en el suministro de armas de defensa aérea a Irán procedentes de China son totalmente infundadas y falsas». Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores pakistaní no respondió a las solicitudes de comentarios.

Según fuentes, China e Irán exploran rutas terrestres para la entrega.

Si bien Irán ha invertido fuertemente en las últimas dos décadas en misiles, drones y radares, los expertos militares afirman que los sistemas portátiles de defensa aérea son importantes porque pueden dispersarse rápidamente, ser operados por pequeños equipos y reubicarse con frecuencia, lo que los hace menos vulnerables que las baterías fijas de defensa aérea.

Una fuente de seguridad europea afirmó que las autoridades de su país estaban al tanto de varios contratos en negociación relacionados con la posible venta de sistemas portátiles de defensa antiaérea (MANPADS) de la serie QW a Irán, incluidos los sistemas QW-12, QW-18 y QW-19.

Una segunda fuente de seguridad, en Oriente Medio, afirmó que Irán había estado intentando comprar misiles QW-12 y QW-18, pero desconocían que ya se hubiera cerrado un acuerdo.

Los sistemas QW-12 y FN-16 son misiles tierra-aire portátiles guiados por infrarrojos, diseñados para atacar aeronaves, helicópteros y drones que vuelan a baja altitud.

Su movilidad permite desplegarlos rápidamente en torno a instalaciones militares, infraestructuras energéticas y otros lugares sensibles.

Los analistas de defensa consideran que el QW-12 tiene menos capacidad que las variantes más recientes del QW, incluidas el QW-18 y el QW-19, pero afirman que los sistemas aún pueden proporcionar una capa eficaz de protección de corto alcance contra drones y objetivos que vuelan a baja altura.

Dos fuentes de inteligencia occidentales y un funcionario iraní afirmaron que Teherán también había explorado la posibilidad de utilizar rutas terrestres para transportar suministros militares chinos y componentes de doble uso de forma más discreta y reducir el riesgo de interrupciones.

Esta adquisición pone de manifiesto la continua dependencia de la República Islámica de una combinación de producción nacional de armas y proveedores extranjeros, a pesar de años de sanciones y restricciones a las importaciones relacionadas con la defensa.

Según fuentes cercanas a las negociaciones, informó previamente que Irán estaba cerca de cerrar un acuerdo con China para la adquisición de misiles de crucero antibuque.