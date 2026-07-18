Irán suspende acuerdo provisional con EU en medio de ataques cruzados

La batalla por el estrecho de Ormuz se intensificó en un conflicto que cada vez se centra más en el control de esa vía marítima crucial por la que solía pasar una quinta parte del crudo mundial. La ampliación de los ataques amenazó a civiles y los servicios para ellos, incluidas plantas de desalinización para agua potable, y la economía global vuelve a estar en alerta.

Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques dirigidos a infraestructura y objetivos militares el sábado, y un negociador iraní dijo que Teherán había suspendido sus compromisos bajo el acuerdo provisional con Estados Unidos, rompiendo otro frágil hilo al tiempo que la guerra no deja entrever un final claro.

El Comando Central de Estados Unidos afirmó a primera hora del sábado que, en su séptima noche consecutiva de ataques, alcanzó “sitios de vigilancia, infraestructura logística militar, almacenamiento subterráneo de armas y capacidades marítimas”.

Estados Unidos ha violado sus compromisos bajo el acuerdo que se firmó hace aproximadamente un mes y ahora Irán “ya no los está implementando”, subrayó a la televisora estatal Kazem Gharibabadi, viceministro de Relaciones Exteriores de Irán.

KUWAIT, EL PAÍS MÁS AFECTADO EN ÚLTIMA RONDA BÉLICA

Los daños más significativos del sábado se produjeron en Kuwait cuando Irán atacó una planta de desalinización de agua y una instalación petrolera, según las autoridades kuwaitíes y Kuwait Petroleum Corporation, que se negaron a dar más información sobre la ubicación.

Los ataques causaron varios heridos en la instalación petrolera y un incendio en la planta de desalinización, obligando a desconectar varias unidades de generación de energía. Fue el segundo ataque contra una planta de desalinización en dos días en la pequeña nación desértica, que obtiene el 90% de su agua potable a través de ese proceso.

Varios bomberos y un trabajador resultaron heridos cuando combatían otros dos incendios provocados por ataques iraníes, de acuerdo con el Departamento de Bomberos. Kuwait cerró brevemente su espacio aéreo por la mañana debido a amenazas de misiles, y Kuwait Airways anunció que estaba reprogramando la mayoría de los vuelos hacia y desde la capital.

Irak, por su parte, reveló el derribo de drones de ataque sobre la ciudad de Irbil. La agencia noticiosa estatal de Jordania, Petra, apuntó que los sistemas de defensa aérea de la nación habían derribado misiles iraníes, y las alarmas antiaéreas sonaron múltiples veces durante el día en Baréin y por la mañana en Arabia Saudí, de acuerdo con sus respectivos gobiernos.

EU ATACA INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD EN PLENO CALOR EXTREMO

Los ataques aéreos estadounidenses impactaron una planta de electricidad y desalinización en la provincia de Hormozgán, en el sur de Irán, de acuerdo con la televisora estatal. IRNA reportó que la planta de desalinización de Bonji fue destruida, cortando el suministro de agua a unas 10.000 personas, y que una planta de desalinización en la estratégica isla de Qeshm dentro del estrecho fue dañada.

Los ataques nocturnos causaron daños en dos túneles y un puente, cortando una de las principales autopistas hacia Bandar Abbas, el principal puerto del país, que se encuentra cerca de la parte más estrecha del estrecho, de acuerdo con la agencia noticiosa estatal iraní. IRNA publicó que tres puentes fueron alcanzados el sábado, incluido uno en una ruta hacia Bandar Abbas.

Irán reconoció por primera vez el viernes “ataques contra la infraestructura eléctrica” durante la campaña aérea estadounidense cuando su Ministerio de Energía exhortó a la población a usar menos electricidad en las provincias del sur, “que experimentan calor extremo”. El Ministerio no especificó qué fue alcanzado.