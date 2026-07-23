NFL: Ravens dejan fuera al quarterback novato Diego Pavia antes del inicio del training camp

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    NFL: Ravens dejan fuera al quarterback novato Diego Pavia antes del inicio del training camp
    Baltimore dio de baja al mariscal de campo con raíces mexicanas para abrir un lugar en el roster al veterano centro Ethan Pocic. FOTO: IMAGN IMAGES

El ex finalista del trofeo Heisman fue cortado por Baltimore y deberá esperar si algún equipo lo reclama en waivers o continuar su carrera como agente libre

Los Baltimore Ravens realizaron uno de sus primeros movimientos importantes rumbo a la temporada 2026 al dar de baja al quarterback novato Diego Pavia, quien apenas unos meses atrás había firmado con la organización como agente libre no reclutado (UDFA) tras el Draft de la NFL.

La decisión, reportada por Ian Rapoport, responde a una necesidad inmediata de la franquicia: liberar un lugar en el roster de 90 jugadores para concretar la incorporación del centro veterano Ethan Pocic, quien firmó un contrato de un año con un valor de hasta 4.5 millones de dólares y llega con la misión de fortalecer la línea ofensiva que protege al estelar Lamar Jackson.

El movimiento representa un duro golpe para Pavia, quien llegó a Baltimore sin bono por firma ni dinero garantizado, por lo que su permanencia dependía exclusivamente de su desempeño durante el programa de pretemporada.

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El exmariscal de Vanderbilt, finalista del Trofeo Heisman 2025, buscó abrirse camino entre los quarterbacks del equipo, pero la fuerte competencia y la falta de garantías contractuales terminaron por dejarlo fuera antes del inicio del campamento de entrenamiento.

Ahora, Pavia ingresará al sistema de waivers, donde las otras 31 franquicias tendrán 24 horas para reclamar sus derechos. En caso de no recibir una oferta, quedará como agente libre, con la posibilidad de negociar con cualquier organización de la NFL.

Tras su salida, la competencia por los puestos de quarterback en Baltimore queda integrada por Lamar Jackson, indiscutible titular y figura de la franquicia, además de Tyler Huntley, quien parte como principal suplente, mientras Skylar Thompson y Joe Fagnano disputarán el puesto de tercer mariscal o un lugar en el equipo de prácticas.

La decisión refleja la prioridad de los Ravens de fortalecer la protección de Jackson y privilegiar la experiencia en posiciones clave de cara a una temporada en la que el objetivo vuelve a ser la pelea por el Super Bowl.

Para Diego Pavia, el sueño de consolidarse en la NFL no termina, pero sí enfrenta su primer gran obstáculo. Su breve paso por Baltimore confirma la exigencia de la liga, donde incluso los prospectos más prometedores pueden quedarse sin lugar antes de que comience la temporada regular.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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