¿Qué hacer en Saltillo? Mañanitas a la ciudad, concierto de Filippa Giordano y función de ‘Cats’

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    ¿Qué hacer en Saltillo? Mañanitas a la ciudad, concierto de Filippa Giordano y función de ‘Cats’
    Agenda. Filippa Giordano, las tradicionales Mañanitas y el musical ‘Cats’ encabezan la agenda cultural para despedir los festejos de la ciudad. FOTO: ESPECIAL/ ARCHIVO

Los eventos con los que concluirán los festejos por el 449 aniversario de Saltillo serán una excelente opción para disfrutar en familia o con amigos durante este fin de semana

Este fin de semana, en plenas vacaciones de verano, será la oportunidad perfecta para disfrutar de diversas actividades con las que se celebra el 449 aniversario de Saltillo. ¿No tienes planes? ¡Checa estas sugerencias y disfruta de la ciudad!

LAS MAÑANITAS A SALTILLO

Este viernes 24 de julio los festejos comenzarán a las 9:00 de la noche con una verbena popular en el Parque Mirador, donde se presentarán diversos grupos musicales para amenizar la celebración.

Al llegar la medianoche se entonarán las tradicionales Mañanitas a Saltillo y se realizará el corte del pastel conmemorativo como parte de los festejos por el aniversario de la capital coahuilense.

CONCIERTO DE FILIPPA GIORDANO

La reconocida soprano italiana Filippa Giordano llegará este sábado 25 de julio al Auditorio del Parque Las Maravillas para ofrecer un concierto especial como parte de las actividades conmemorativas por el aniversario de la ciudad.

La cita es a las 8:00 p. m. y la entrada será gratuita. Para asistir será necesario contar con una cortesía, las cuales estarán disponibles durante este jueves y viernes en Casa Purcell, de 9:00 a 17:00 horas, hasta agotar existencias.

‘CATS’, EL MUSICAL

Este viernes 24 de julio se presentará la obra musical ‘Cats’ en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. El clásico de Andrew Lloyd Webber, que ha conquistado escenarios de todo el mundo, llegará de la mano de Cuarta Pared Teatro y contará con la participación especial de la actriz y cantante de doblaje Carmen Sarahí.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/todo-listo-para-el-cumpleanos-de-saltillo-asi-seran-los-festejos-por-sus-449-anos-KB22329627

Habrá funciones a las 5:00 y 8:30 p. m. Los boletos están disponibles en el sitio de Boletópolis, con precios que van de los 500 a los 600 pesos.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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