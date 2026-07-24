‘México no tiene un nuevo arancel’... Sheinbaum asegura que se mantiene esquema actual
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Claudia Sheinbaum informó que la reunión con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, permitió avanzar en temas comerciales y confirmó que México conserva el mismo esquema arancelario
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México mantiene sin cambios las condiciones comerciales con Estados Unidos, luego de la reunión sostenida con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer. Durante su conferencia matutina, la mandataria aseguró que el encuentro fue positivo y permitió dar seguimiento a diversos asuntos relacionados con la política comercial entre ambos países.
Al referirse al diálogo con el funcionario estadounidense, Sheinbaum destacó que no hubo modificaciones que afecten a las exportaciones mexicanas y señaló que las condiciones vigentes permanecen sin cambios.
“Fue una muy buena reunión, van avanzando distintos temas”, afirmó.
MÉXICO CONSERVA EL ESQUEMA COMERCIAL VIGENTE
La presidenta recordó que al inicio del gobierno de Donald Trump se planteó la posibilidad de imponer un arancel general del 25 por ciento a las importaciones provenientes de México. Sin embargo, explicó que esa medida fue aplazada tras las negociaciones sostenidas entre ambos gobiernos.
Posteriormente, indicó, Estados Unidos mantuvo un arancel de 0 por ciento para los productos amparados por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), mientras que las mercancías fuera del acuerdo quedaron sujetas a un gravamen que inicialmente fue del 25 por ciento y posteriormente se redujo al 10 por ciento.
Sheinbaum explicó que, después de diversas resoluciones judiciales en Estados Unidos y la implementación del mecanismo comercial conocido como Sección 301, México conserva exactamente las mismas condiciones que tenía antes de esta revisión.
“México no tiene un nuevo arancel”, subrayó.
ASÍ QUEDAN LAS EXPORTACIONES MEXICANAS HACIA ESTADOS UNIDOS
La mandataria detalló que los productos mexicanos que cumplen con las disposiciones del T-MEC continúan ingresando al mercado estadounidense sin pagar nuevos aranceles, aunque existen excepciones previamente establecidas para sectores específicos.
Entre ellas se encuentran el acero y los vehículos, que mantienen gravámenes particulares conforme a las disposiciones comerciales vigentes entre ambos países.
En tanto, las mercancías que no están contempladas dentro del tratado comercial continúan sujetas al arancel del 10 por ciento, sin que la reunión con el representante comercial estadounidense implicara modificaciones adicionales para México.
DATOS CURIOSOS
· Los productos que cumplen con las reglas del T-MEC continúan con un arancel de 0 por ciento.
· El acero y los vehículos siguen siendo las principales excepciones dentro del esquema comercial vigente.
· Las mercancías que están fuera del T-MEC mantienen un gravamen del 10 por ciento.
· Claudia Sheinbaum aseguró que, tras la reunión con Jamieson Greer, ”México no tiene un nuevo arancel”, por lo que las condiciones comerciales permanecen sin cambios.