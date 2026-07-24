Grutas de Cacahuamilpa... Denuncian modus operandi para secuestrar y extorsionar con falsos guías turísticos

La información fue presentada durante una entrevista con Pamela Cerdeira en MVS Noticias, donde el comunicador aseguró haber recibido el testimonio directo de una de las víctimas, además de fotografías que documentarían las lesiones sufridas tras permanecer privada de la libertad.

Las Grutas de Cacahuamilpa , uno de los principales atractivos naturales de Guerrero , se encuentran en el centro de una denuncia pública luego de que el periodista especializado en seguridad, Óscar Balderas, revelara un supuesto modus operandi utilizado para secuestrar y extorsionar a visitantes mediante falsos guías turísticos.

De acuerdo con el relato, el caso ocurrió cuando un padre y sus dos hijos acudieron al parque durante un fin de semana. En el estacionamiento fueron interceptados por un supuesto guía que ofrecía un recorrido alternativo y que, aparentemente, contaba con documentación oficial para generar confianza entre los visitantes.

ASÍ HABRÍA OPERADO EL ENGAÑO

Según la versión presentada por Balderas, el supuesto guía portaba una credencial presuntamente emitida por la Secretaría de Turismo local y mostraba un título universitario que respaldaba su preparación. Sin embargo, ambos documentos habrían sido utilizados para convencer a las víctimas de aceptar el recorrido.

El periodista explicó que, una vez alejados de la zona turística, los visitantes fueron privados de su libertad y trasladados a una casa de seguridad, donde presuntamente fueron despojados de todas sus pertenencias.

”Les roban todas sus pertenencias, celulares, carteras, las llaves de la camioneta en la que viajaban, los meten a una casa de seguridad; ahí son torturados los tres”, relató Balderas durante la entrevista.

Posteriormente, los presuntos responsables exigieron un rescate a los familiares de las víctimas. “Son liberados hasta que un hermano de Julián paga el rescate exigido por personas que resultaron integrantes de la Nueva Familia Michoacana”, agregó el periodista.

SEÑALAN POSIBLE COMPLICIDAD DE AUTORIDADES

Tras recuperar su libertad, la familia regresó al sitio donde había dejado estacionada su camioneta, pero descubrió que el vehículo también había sido robado, de acuerdo con el testimonio difundido.

En publicaciones realizadas en su cuenta de X, Óscar Balderas afirmó que estos delitos no podrían cometerse sin la presunta participación o presión ejercida sobre autoridades locales. En uno de sus mensajes escribió: “La Nueva Familia Michoacana obliga a las autoridades del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa a entregar a turistas para ser secuestrados y extorsionados. Son muchos casos que no se explican sin la complicidad de autoridades locales”.

Asimismo, aseguró que quienes se niegan a colaborar con la organización criminal son amenazados, torturados o incluso asesinados, aunque estas afirmaciones no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades correspondientes.

EL CASO PODRÍA REPETIRSE EN OTROS DESTINOS

El periodista también vinculó estas denuncias con el asesinato de Martina Amates, administradora del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa, junto con su hija y su chofer, señalando que una de las líneas de investigación apuntaría a una presunta extorsión relacionada con la Nueva Familia Michoacana.

Durante la entrevista, Balderas sostuvo que este supuesto esquema no sería exclusivo de Guerrero y mencionó reportes similares en otros destinos turísticos del país donde los delincuentes ofrecerían recorridos alternativos para atraer visitantes hacia sitios aislados.

Mientras tanto, las denuncias han generado preocupación entre usuarios de redes sociales y visitantes habituales de las Grutas de Cacahuamilpa, quienes han solicitado que los hechos sean investigados para esclarecer las acusaciones y reforzar la seguridad en uno de los destinos naturales más visitados de México.