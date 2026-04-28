Irán y EU se hunden en un incómodo limbo de ‘ni guerra ni paz’

Por: Erika Solomon Con los planes para las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán descarrilados, al menos por ahora, Teherán y Washington se hunden en un incómodo limbo en el que ni hay paz ni hay guerra, cada uno con la esperanza de sobrevivir al otro en un enfrentamiento con drásticos riesgos para la economía mundial. Según los analistas, los funcionarios iraníes parecen confiar en que podrán resistir las dificultades económicas derivadas de la guerra durante más tiempo que el presidente Donald Trump. Sin embargo, les sigue preocupando que, sin el impulso de las negociaciones, seguirán atrapados bajo la persistente amenaza de ataques estadounidenses o israelíes.

“Lo que está ocurriendo es algo parecido a lo que tuvimos al final de la guerra de los 12 días, que es poner fin a la guerra, pero sin ninguna permanencia”, dijo Sasan Karimi, vicepresidente del gobierno anterior de Irán y politólogo de la Universidad de Teherán, sobre la guerra entre Israel e Irán del pasado junio. Durante el fin de semana, un artículo publicado por un destacado periódico conservador, Khorasan, y redistribuido por varios otros medios iraníes describió el momento actual como “un limbo estratégico” con riesgos considerables.

“Ambas partes se han alejado de los costos de una guerra a gran escala, pero no han ido más allá de la lógica de la fuerza y la presión”, decía. Esto “puede ser más peligroso que la propia guerra a corto plazo”. Los titubeantes esfuerzos por reanudar las conversaciones de alto al fuego mediadas por Pakistán reflejan la dinámica existente desde que el bombardeo estadounidense-israelí de Irán terminó en un alto al fuego a principios de este mes. Ambas partes argumentaron haber salido victoriosas. Y Trump también parece creer que Estados Unidos puede resistir más que Irán las consecuencias económicas de la guerra y de los bloqueos paralelos del estrecho de Ormuz. El resultado es que ninguna de las partes está dispuesta a ceder terreno que podría permitir avanzar en las conversaciones. El sábado, Trump canceló el viaje de su enviado especial, Steve Witkoff, y de su yerno, Jared Kushner, a la capital paquistaní, Islamabad, para una segunda ronda de conversaciones sobre la tregua. Dijo que los iraníes harían perder el tiempo a los negociadores. Los altos funcionarios iraníes mantienen que no se reunirán para negociar directamente hasta que Trump levante el bloqueo naval estadounidense que impuso a los puertos iraníes tras acordar el alto al fuego. Sin embargo, el principal diplomático iraní, el ministro de Asuntos Exteriores Abbas Araghchi, se dirigió el sábado a reuniones en Omán tras su visita a Pakistán un día antes, aunque regresó a Pakistán el domingo. Está previsto que vuele a Rusia a finales de esta semana, según los medios de comunicación estatales iraníes, tras celebrar una segunda reunión con sus homólogos en Pakistán. Además de Islamabad, que acogería una futura ronda de conversaciones, los iraníes consideran que la coordinación con Omán, el otro gobierno del golfo Pérsico cuyo país se encuentra junto al estratégico estrecho de Ormuz, es fundamental para llegar a un acuerdo. Karimi, exfuncionario iraní, instó a los actuales dirigentes de Irán a que aprovecharan el momento para establecer un marco completo para un acuerdo con Estados Unidos, desde las concesiones iraníes hasta sus últimas exigencias, y una visión de un pacto de paz regional.

Pero en Irán, “el statu quo ahora es la forma más conservadora de comportarse políticamente”, advirtió, “porque cualquier cambio plantea la posibilidad de ser culpado en el futuro” si el plan fracasa. Irán también sigue creyendo que, en términos económicos, “puede soportar más que Trump, al menos en un plazo de varias semanas, en las que, en realidad, las perturbaciones en el estrecho son más costosas para Trump que para los iraníes”, dijo Esfandyar Batmanghelidj, director ejecutivo de la Fundación Bourse & Bazaar, organización de investigación con sede en Londres. Pero la economía iraní ya se enfrenta a una grave crisis. Los informes sobre despidos se extienden por todo el país, el cual se enfrenta a la escasez en la producción de productos petroquímicos y medicinas como consecuencia de la guerra. El periódico económico más importante de Irán, Donya-e-Eghtesad, ha pronosticado que la inflación anual podría aumentar hasta el 49 por ciento “en el caso más optimista” de que se alcance un acuerdo. Un estado de “ni guerra ni paz”, advertía, podría elevar la inflación más cerca del 70 por ciento en los próximos meses, mientras que volver a la guerra podría causar una hiperinflación de más del 120 por ciento. Sin embargo, algunos economistas estiman que los gobernantes autoritarios de Irán pueden sobrevivir a la actual crisis económica entre tres y seis meses.