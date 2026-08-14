Banco Mundial ofrece 200 millones de dólares y asistencia técnica a Colombia tras el sismo

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    Banco Mundial ofrece 200 millones de dólares y asistencia técnica a Colombia tras el sismo
    Los rescatistas sacan el cuerpo de una víctima de entre los escombros cuatro días después del terremoto que azotó Pereira, Colombia. AP

Al momento el gobierno calcula que más de 12 mil 800 viviendas quedaron destruidas y otras 73 mil 400 afectadas

CALI.- El Grupo Banco Mundial informó que la dimensión de la respuesta integral a Colombia, que incluye ayuda económica directa de 200 millones de dólares y asistencia técnica, tras el terremoto de magnitud 7.4 del pasado 10 de agosto.

Fue el viernes que la esperanza de encontrar vida resurgió en Colombia con la detección de aparentes señales de vida bajo al menos dos edificaciones colapsadas.

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Ante esto cientos de rescatistas, incluyendo equipos internacionales de Venezuela, Argentina e Israel, se unieron a la búsqueda final en diferentes partes del país para encontrar personas con vida 96 horas después del sismo de magnitud 7.4 registrado el lunes y que dejó al menos 287 muertos.

Asimismo el Banco Mundial informó que se realiza un “trabajo conjunto” que incluye el desembolso el pasado día 13 de 200 millones de dólares “para apoyar la respuesta de emergencia” y “una Evaluación Global Rápida de Daños por Terremotos (GRADE, por sus siglas en inglés) con el fin de proporcionar al Gobierno una evaluación preliminar de las pérdidas económicas y ayudar a priorizar la asistencia y los esfuerzos de reconstrucción”.

Y a través de un comunicado, añadió que están en contacto con “los bancos de desarrollo de Colombia, las instituciones financieras y el sector privado para canalizar financiamiento hacia las comunidades y empresas afectadas, incluyendo apoyo para la salud pública, la vivienda y las pequeñas y medianas empresas”.

Por su parte el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, dijo a la radio FM que sobre las 4 de la madrugada del viernes “se logró contacto con una mujer que pedía ayuda en medio de los escombros” de un hotel de la ciudad que se desplomó y sugirió que otras personas podrían estar en el lugar.

Además de la búsqueda de sobrevivientes, comienza otro desafío: reconstruir la vida de los damnificados como el país lo hizo en 1999 tras un sismo de similar magnitud.

Los fondos nacionales e internacionales que se recauden irán al “Fondo Milagro”, como lo llamó el presidente, que se destinará a la construcción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos.

Una estrategia similar fue usada en 1999 tras el terremoto de Armenia, en el oeste, cuando los recursos se concentraron en el Fondo para la Reconstrucción de la Región del Eje Cafetero.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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