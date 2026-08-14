‘El Desaire’ llevará el orgullo de Saltillo a los cines de México

Ya es una realidad que las calles y el paisaje de Saltillo se verán en cines nacionales con la llegada de la película coahuilense ‘El Desaire’, ya que llegará este próximo 3 de septiembre a las cadenas de cine más importantes del país.

De hecho, la producción tiene planeada una función especial el próximo 25 de agosto en la Ciudad de México, en Cinépolis Portal San Ángel, donde los protagonistas Vico Escorcia, Joshua Okamoto y Guillermo Alonso asistirán, tal como sucedió en el estreno especial realizado en el marco del FINA 2026 en Saltillo.

“Cada premio o cada selección oficial que teníamos en los festivales, pues nos alentaba a poder, nos motivaba a intentar conseguir esta distribución y se fue dando poco a poco y un paso llevó al otro y, pues, ahora estamos aquí con más de 25 reconocimientos en diferentes festivales del mundo”, recordó Gabriel Ramos durante una charla con VMÁS previo a aquella función.