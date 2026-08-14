‘El Desaire’ llevará el orgullo de Saltillo a los cines de México

‘El Desaire’ llevará el orgullo de Saltillo a los cines de México

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Israel García
por Israel García

La película coahuilense tendrá una función especial en la CDMX antes de iniciar su recorrido comercial por más de 200 salas del país

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Ya es una realidad que las calles y el paisaje de Saltillo se verán en cines nacionales con la llegada de la película coahuilense ‘El Desaire’, ya que llegará este próximo 3 de septiembre a las cadenas de cine más importantes del país.

De hecho, la producción tiene planeada una función especial el próximo 25 de agosto en la Ciudad de México, en Cinépolis Portal San Ángel, donde los protagonistas Vico Escorcia, Joshua Okamoto y Guillermo Alonso asistirán, tal como sucedió en el estreno especial realizado en el marco del FINA 2026 en Saltillo.

“Cada premio o cada selección oficial que teníamos en los festivales, pues nos alentaba a poder, nos motivaba a intentar conseguir esta distribución y se fue dando poco a poco y un paso llevó al otro y, pues, ahora estamos aquí con más de 25 reconocimientos en diferentes festivales del mundo”, recordó Gabriel Ramos durante una charla con VMÁS previo a aquella función.

“Como una antesala, digamos, a la proyección ya en cines comerciales en más de 200 salas en México, en Ciudad de México, en Guadalajara, Monterrey, las ciudades más importantes de México y, pues bueno, pues súper contentos”, explicó el cineasta.

Karen Martí, Gabriela De la Garza e Irene Arcila completan el elenco y forman parte de la historia, que tiene bajo el brazo más de 25 premios internacionales.

EL ORGULLO

De hecho, el tráiler oficial de la película, filmada en Saltillo, ya puede verse en las páginas oficiales de las cadenas como Cinépolis y Cinemex.

La película tiene en su lista reconocimientos como los obtenidos en el WorldFest-Houston, donde consiguió cuatro premios, incluyendo Mejor Película y Mejor Actriz para Vico Escorcia. En The North Film Festival de Estocolmo logró dos premios por Mejor Película y Mejor Actriz.

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Mientras que en el Love and Hope International Film Festival de Barcelona se hizo con dos premios, esta vez por Mejor Película y Mejor Actriz, entre otros más.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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