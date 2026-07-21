Revisará la FGR reclamo de fortuna decomisada al ‘Mayo’

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    Revisará la FGR reclamo de fortuna decomisada al ‘Mayo’
    La mandataria aclaró que la sentencia dictada en Nueva York establece el decomiso de bienes hasta por ese monto. Cuartoscuro

La presidenta informó que se analizará si México puede reclamar parte de los 15 mmdd cuyo decomiso fue ordenado en Estados Unidos

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que pedirá a la Fiscalía General de la República (FGR) revisar si México puede reclamar parte de los 15 mil millones de dólares cuyo decomiso fue ordenado en Estados Unidos contra Ismael “El Mayo” Zambada, sus familiares, herederos y administradores.

Esta mañana, en Palacio Nacional, la mandataria federal aclaró que la sentencia dictada en Nueva York establece el decomiso de bienes hasta por ese monto, pero eso no significa que las autoridades estadounidenses ya hayan localizado o asegurado la totalidad de los recursos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/caso-contra-ernesto-ruffo-esta-con-alfileres-abogado-CB22324017

“Vamos a pedirle a la Fiscalía que revise”, respondió al ser cuestionada sobre la posibilidad de que México solicite parte de la fortuna para la reparación del daño.

“Normalmente se hace. No quiere decir que lo hayan decomisado, fue una parte de la resolución que se está planteando. Entonces, la Fiscalía normalmente participa en estos casos y ya le pedimos a la Fiscal que informe”.

CADENA PERPETUA PARA ZAMBADA

Zambada fue sentenciado a cadena perpetua por una Corte federal de Brooklyn, que también ordenó el decomiso de 15 mil millones de dólares, equivalentes a unos 270 mil millones de pesos.

La resolución alcanza al capo mexicano y a sus sucesores, administradores, herederos, asignatarios o beneficiarios, y faculta al Gobierno estadounidense a ejecutar el cobro sobre propiedades o recursos bajo su control.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/expropian-102-hectareas-para-tramo-6-del-tren-maya-EB22323456

El monto corresponde a la estimación de las ganancias obtenidas por Zambada durante décadas al frente de una de las principales facciones del Cártel de Sinaloa.

Sheinbaum evitó pronunciarse sobre la cadena perpetua impuesta al narcotraficante. “No hay una opinión personal”, respondió.

DIFÍCIL CITAR AL “MAYO”

Durante la audiencia de ayer, Zambada reconoció el daño causado por sus actividades criminales y dirigió un mensaje a los jóvenes para pedirles que no ingresen al crimen organizado y para demandar el fin de la violencia en México.

La presidenta consideró difícil reivindicar un llamado proveniente de un narcotraficante, pero sostuvo que el mensaje coincide con la política de prevención que impulsa su Administración.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/pide-sheinbaum-informe-a-sre-sobre-supuestos-espias-rusos-BB22321606

“Obviamente, viniendo de él es difícil citarlo, ¿verdad?, pero es el trabajo que estamos nosotros haciendo desde el principio, de la atención a las causas, de que ningún joven se acerque a la delincuencia”, expresó.

Sheinbaum sostuvo que incorporarse a una organización criminal no representa una alternativa de desarrollo para los jóvenes.

“Acercarse a un grupo delincuencial es acercarse a la muerte, a la penuria, en donde lo único que van a recibir es maltrato y desesperanza”, afirmó.

“Por eso es un llamado a los jóvenes: que nunca vean en la delincuencia una opción de vida, más allá de lo que haya dicho este narcotraficante”.

TODAVÍA NO RESPONDE EU A SOLICITUD DE NFORMACIÓN

Por otra parte, Sheinbaum insistió en que existe una contradicción entre la versión oficial de Washington, que negó haber participado en el traslado de Zambada a territorio estadounidense, y la posterior exhibición del avión utilizado en la operación como parte de una presentación del FBI.

La presidenta dijo que Estados Unidos todavía no ha respondido a la solicitud de información formulada por México para esclarecer una eventual participación de autoridades de ese país.

“Es obvio, ¿no?, porque muestran un avión como si fuera en una feria, como un operativo de ellos, cuando la versión oficial es que ellos no participaron”, cuestionó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/aseguradoras-ia-y-feminicidio-prioridades-en-diputados-en-el-siguiente-periodo-ordinario-DB22323707

“Es una contradicción que llevó a generar un conflicto interno en un grupo delincuencial”.

Zambada fue trasladado a Estados Unidos en julio de 2024 junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en circunstancias que el Gobierno mexicano ha exigido esclarecer y que derivaron posteriormente en una confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa.

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