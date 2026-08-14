Industria mexicana de bebidas impulsa nuevo esquema fiscal para combatir mercado ilegal

CDMX.- La industria mexicana de bebidas alcohólicas ha propuesto una modificación al esquema del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para que el gravamen se calcule por grado de alcohol y no por el valor de la bebida.

Panambí Garcés, directora general de la omisión para la industria de Vinos y Licores (CIVyL), explicó a EFE que el sector mantiene conversaciones con la Secretaría de Hacienda y su titular, Edgar Amador, así como legisladores en el Congreso federal, para impulsar un esquema ‘ad quantum’, es decir que se rija por el porcentaje de alcohol que tenga cada bebida y no por su costo, a fin de simplificar el esquema y fortalecer la fiscalización.

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Esta propuesta podría incrementar la recaudación hasta un 70% si consigue reducir la evasión, según CIVyL, que recuerda que el IEPS a bebidas alcohólicas recaudó cerca de 75 mil millones de pesos en 2024 (unos 4 mil 386 millones de dólares).

Garcés estimó que la cerveza concentra casi el 95% del mercado, mientras vinos, licores y destilados representan alrededor del 5%, aunque enfrentan mayor carga fiscal, donde la carga impositiva a la cerveza llega hasta un 26% y en vinos y destilados es de 53%, lo que a su juicio, crea un fuerte incentivo económico para evadirlo.

En este sentido, Garcés estimó que el cambio representaría alrededor de un peso (0.06 dólares) adicional por lata de cerveza, pero tendría un efecto relevante para las finanzas públicas por el volumen de esta categoría.

La directiva indicó que una cerveza comercial tiene un grado de alcohol promedio de 5%; los vinos se sitúan generalmente entre el 5% y el 18%, y los destilados, entre el 26% y el 51%, lo que movería de forma importante el esquema fiscal actual de todos los actores en la industria.

Según sus estimaciones, el 44.2% del mercado presenta alguna forma de ilegalidad, equivalente a cuatro de cada 10 botellas, ya sea por evasión fiscal, incumplimiento normativo o, en una proporción menor, adulteración.

De acuerdo con sus datos, los productos ilegales pueden venderse hasta 40% más baratos que una bebida formal, mientras que 21.2% del total del mercado negro representa un riesgo sanitario directo.

La pérdida para el Estado asciende, según Garcés, a 19 mil 500 millones de pesos (casi mil 140 millones de dólares) anuales, mientras el problema también genera competencia desleal y riesgos sanitarios para consumidores. Además, la organización calcula que el mercado ilegal tiene un valor de 55 mil 689 millones de pesos (unos 3 mil 257 millones de dólares).

Garcés señaló además ventas irregulares en plataformas digitales y redes sociales, y prácticas de subvaluación en aduanas, como declarar 50 botellas de whisky a un dólar de valor, por lo que pidió reforzar controles de pedimentos y padrones de importadores.

El sector también impulsa revisar marbetes y comprar en canales formales, mientras busca que microproductores se incorporen a la legalidad.

México, añadió, cuenta con seis denominaciones de origen de bebidas —tequila, mezcal, bacanora, sotol, raicilla y charanda—, produce vino en 18 de sus 32 estados y es el cuarto exportador mundial de bebidas alcohólicas.