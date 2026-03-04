Israel advirtió sobre la amenaza de Hezbolá antes de lanzar ataques aéreos en Líbano

Una evaluación interna de Estados Unidos indica que los funcionarios israelíes tenían dudas de que el Estado libanés pudiera desarmar a Hezbolá incluso antes de que Israel lanzara una campaña aérea contra el grupo el lunes.

El cable filtrado de la embajada muestra que, en vísperas de los ataques conjuntos estadounidenses e israelíes contra Irán, funcionarios israelíes informaron a Washington que Hezbolá estaba reconstruyendo su capacidad militar a un ritmo mayor al que las fuerzas armadas libanesas podían reducir. Añadió que ni Beirut ni Damasco eran confiables para contener la amenaza en las fronteras septentrionales de Israel.

El cable del 27 de febrero fue enviado a Washington un día antes de que Israel y Estados Unidos lanzaran su campaña aérea contra Irán, matando al líder supremo del país, el ayatolá Ali Khamenei, e impulsando a Teherán a lanzar ataques de represalia en toda la región.

Tres días después de que se envió el cable estadounidense, Israel lanzó el primero de una ola de ataques aéreos contra zonas dominadas por Hezbolá en el sur de Beirut.

El cable indicaba que Israel dudaba de que los nuevos líderes sirios pudieran controlar sus propias fuerzas de seguridad y estaba “profundamente” alarmado por el atrincheramiento militar turco en Siria , que, según advertía, podría representar una amenaza estratégica para el norte de Israel.

También afirmaba que funcionarios turcos habían “incitado repetidamente contra Israel en Siria”, incluso mientras las autoridades de seguridad nacional israelíes y turcas mantenían acuerdos de “desconflicto”. El cable afirmaba que esto sugería que Ankara estaba siguiendo una doble vía: gestionar las relaciones con Tel Aviv en privado y, al mismo tiempo, posicionarse militarmente en Siria a expensas de Israel.

El cable tenía como objetivo brindar información de antecedentes al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, antes de un viaje a Israel que posteriormente fue cancelado. Fue escrito bajo los auspicios del embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee. Huckabee, un cristiano sionista declarado, le había dicho días antes al periodista estadounidense Tucker Carlson que estaría “bien” si Israel se apoderaba del territorio que se extendía desde el Nilo hasta el Éufrates, abarcando Líbano, Siria, Jordania y partes de Irak y Arabia Saudita. Las declaraciones desencadenaron un escándalo diplomático y la condena de 14 gobiernos , lo que llevó a la embajada a declarar que “la política estadounidense no ha cambiado”.

Huckabee también le dijo a Carlson que si Israel “termina siendo atacado por todos estos lugares y gana esa guerra y toma esa tierra, bueno, esa es otra discusión”.

El cable de la embajada afirmaba que los funcionarios israelíes habían perdido la confianza en que el Estado libanés actuara contra Hezbolá. Israel, según el informe interno, alberga serias dudas de que Hezbolá acepte entregar las armas y cuestiona el compromiso del gobierno libanés de enfrentarse a Hezbolá para tomar el control de todo el territorio libanés.

La financiación iraní seguía llegando al grupo “a través de Turquía y otros lugares”, según el cable, a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024. Las Fuerzas de Defensa de Israel, añadía el cable, ya se habían visto obligadas “a reanudar los ataques militares contra Hezbolá como consecuencia”.

El ejército libanés anunció en enero que había asumido la seguridad en el sur del Líbano , una decisión que Israel recibió con escepticismo. La oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, afirmó que los esfuerzos para desarmar completamente a Hezbolá eran «un comienzo alentador, pero distan mucho de ser suficientes, como lo demuestran los esfuerzos de Hezbolá por rearmarse y reconstruir su infraestructura terrorista con el apoyo de Irán».

El alto el fuego, negociado después de meses de intercambios transfronterizos, ya estaba bajo tensión antes de que comenzaran los ataques contra Irán, y las fuerzas israelíes mantenían cinco puestos militares al norte de una línea azul demarcada por la ONU dentro del territorio libanés.

En cuanto a Siria, funcionarios israelíes informaron al personal de la embajada que dudaban de que su presidente, Ahmed al-Sharaa, tuviera la capacidad y la voluntad de controlar a sus fuerzas de seguridad. Expresaron lo que el informe interno calificó de “grave” preocupación por el atrincheramiento militar turco, advirtiendo que podría “constituir una amenaza estratégica para Israel”.

Israel ha mantenido una presencia militar en la zona de amortiguación de la ONU que separa a Israel y Siria desde la caída del régimen de Assad en diciembre de 2024, una medida ampliamente condenada internacionalmente, pero que Israel insiste en que es una necesidad defensiva.

El cable se envió el día antes de que comenzaran los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán. En 72 horas, Hezbolá había disparado cohetes contra el norte de Israel por primera vez desde el alto el fuego de 2024; Israel había bombardeado Beirut y el primer ministro libanés, Nawaf Salam, había convocado una reunión de emergencia del gabinete para exigir el desarme de Hezbolá.

En enero, el líder de Hezbolá, Naim Qassem, mostró pocas señales de que atendería ese llamado, diciendo que cualquier ataque contra Teherán era un ataque contra Hezbolá.