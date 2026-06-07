Israel ataca suburbios de sur de Beirut; mueren dos personas

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    Israel ataca suburbios de sur de Beirut; mueren dos personas
    Familiares del soldado libanés Hussein Nazzal, quien murió el sábado en el sur del Líbano junto con un general de brigada y un capitán en un ataque aéreo israelí, lloran durante su cortejo fúnebre en Beiru. AP.

Esto ocurre pese a una solicitud de Estados Unidos de no atacar la capital de Líbano; mientras Irán insiste que el acuerdo incluya el fin de la guerra en Líbano

MREIJEH.- Días después que un acuerdo de alto el fuego en Washington entrara en vigor, Israel atacó los suburbios del sur de Beirut sin previo aviso el domingo, donde dos personas murieron y 11 resultaron heridas.

“El bloqueo naval (de Estados Unidos) impuesto contra el pueblo iraní, junto con la luz verde de Washington hoy al régimen sionista, hace que las bases y activos estadounidenses e israelíes en la región sean objetivos legítimos”, dijo Mohammad Bagher Qalibaf, presidente del Parlamento de Irán.

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Al momento la Casa Blanca no ha emitido declaraciones hasta el momento. Un alto funcionario estadounidense dijo que “no nos sorprendió” el ataque en Beirut.

La ofensiva impactó un edificio residencial, dañando cuatro de sus siete pisos. Se encontró un arma sin explotar entre los escombros.

La oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu indicó que la ofensiva fue en represalia por un ataque cometido previamente por el grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por Irán, contra el norte de Israel, y que los ataques apuntaron israelíes a “centros de mando” en los extensos vecindarios urbanos.

“Los estamos golpeando muy duro, y sabemos que Hezbollah está a la fuga”, dijo Netanyahu a su gabinete. El ejército de Israel agregó que “se tomaron medidas para mitigar el daño a los civiles”, incluida la vigilancia aérea.

Fue hace una semana que Israel anunció una ofensiva en los suburbios del sur de Beirut luego que Hezbollah se atribuyera ataques en el norte de Israel, pero conversaciones urgentes a través de Washington detuvieron las agresiones, con la condición de que Hezbollah dejara de atacar las ciudades fronterizas de Israel.

Asimismo Líbano e Israel posteriormente renovaron un acuerdo de alto el fuego en conversaciones que Beirut espera que pongan fin a los combates.

Cabe recordar que el primer acuerdo de ese tipo entró en vigor el 17 de abril, días después de un bombardeo israelí de 10 minutos sobre Beirut que mató a más de 300 personas.

Israel atacó los suburbios del sur de Beirut dos veces desde que el primer acuerdo de ese tipo entró en vigor el 17 de abril. Los ataques israelíes sobre el sur de Líbano continúan a diario, e Israel ha tomado alrededor de una quinta parte de Líbano en su invasión terrestre.

Irán había advertido que cualquier ataque a Beirut renovará una guerra a gran escala en todo Oriente Medio, incluso cuando Pakistán intenta reanudar las conversaciones entre Teherán y Washington.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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