SAT lanza recomendación: estos conceptos debes evitar en tus transferencias bancarias durante agosto

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    SAT lanza recomendación: estos conceptos debes evitar en tus transferencias bancarias durante agosto
    Aunque el SAT no tiene una lista oficial de palabras prohibidas, especialistas fiscales recomiendan evitar ciertos conceptos que podrían generar dudas en caso de una revisión de los movimientos financieros. FOTO: CHAT GPT

Durante agosto aumentan las transferencias bancarias por el pago de rentas, colegiaturas, servicios y otros gastos.

Con el inicio de agosto, miles de personas realizan transferencias electrónicas para cubrir distintos compromisos económicos, como el pago de renta, colegiaturas, préstamos, servicios o gastos personales.

En este contexto, especialistas en materia fiscal aconsejan prestar atención al apartado de “concepto” al momento de enviar dinero, ya que el mensaje que se escribe queda registrado como parte de la operación y podría ser revisado si existen inconsistencias entre los ingresos declarados y los movimientos bancarios.

https://vanguardia.com.mx/informacion/lista-negra-del-sat-comienza-a-publicar-listas-de-contribuyentes-que-incurrieron-en-estas-irregularidades-NA22336658

Es importante señalar que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no establece una lista oficial de palabras prohibidas ni determina que un concepto específico provoque automáticamente una auditoría, una multa o el bloqueo de una cuenta bancaria.

¿Qué palabras es mejor evitar?

Aunque no existe una prohibición formal, los especialistas recomiendan no utilizar palabras o frases que puedan relacionarse con actividades delictivas o ilegales, incluso cuando se trate de bromas entre familiares o amigos.

Entre los conceptos que conviene evitar se encuentran términos como:

Fraude.

Robo.

Soborno.

Extorsión.

Homicidio.

Droga.

Armas.

Cártel.

Secuestro.

Lavado.

Terrorismo.

Bomba.

Expresiones de carácter sexual.

Utilizar frases como “pago por droga” o “dinero del cártel” puede parecer una broma entre personas de confianza, pero fuera de contexto podría generar dudas durante una revisión de las operaciones financieras.

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Con el inicio de agosto, miles de personas realizan transferencias electrónicas para cubrir distintos compromisos. FOTO: CHAT GPT

¿Puede el SAT revisar una transferencia?

Las transferencias electrónicas forman parte de la información financiera que puede analizar la autoridad fiscal cuando detecta diferencias entre los ingresos reportados y los depósitos registrados en las cuentas bancarias.

Sin embargo, el concepto de una transferencia, por sí solo, no constituye una infracción ni es motivo suficiente para iniciar una auditoría. Lo que realmente analiza la autoridad es la congruencia entre los movimientos financieros y las obligaciones fiscales del contribuyente.

¿Cómo demostrar el origen del dinero?

Si el SAT solicita aclaraciones sobre determinados depósitos, el contribuyente puede acreditar el origen legal de los recursos mediante documentación que respalde la operación.

Entre los documentos que pueden servir como prueba se encuentran los estados de cuenta, comprobantes de transferencias, la identificación de las cuentas de origen y destino, así como cualquier documento que justifique el motivo del pago.

Estos elementos incluso han sido considerados como medios de prueba en criterios del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y en resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

https://vanguardia.com.mx/informacion/sat-te-puede-multar-por-hacer-transferencias-a-tus-familiares-esta-es-la-posible-sancion-economica-DK22287307

La mejor recomendación al hacer una transferencia

Especialistas fiscales coinciden en que la forma más segura de evitar confusiones es utilizar conceptos claros, breves y acordes con el verdadero motivo del pago.

Frases como “Pago de renta agosto”, “Préstamo familiar”, “Colegiatura”, “Servicios”, “Compra de muebles” o “Reembolso” describen adecuadamente la operación y ayudan a mantener un registro financiero ordenado, reduciendo cualquier posible duda en caso de una revisión posterior.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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