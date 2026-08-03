SAT lanza recomendación: estos conceptos debes evitar en tus transferencias bancarias durante agosto

Con el inicio de agosto, miles de personas realizan transferencias electrónicas para cubrir distintos compromisos económicos, como el pago de renta, colegiaturas, préstamos, servicios o gastos personales. En este contexto, especialistas en materia fiscal aconsejan prestar atención al apartado de “concepto” al momento de enviar dinero, ya que el mensaje que se escribe queda registrado como parte de la operación y podría ser revisado si existen inconsistencias entre los ingresos declarados y los movimientos bancarios.

Es importante señalar que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no establece una lista oficial de palabras prohibidas ni determina que un concepto específico provoque automáticamente una auditoría, una multa o el bloqueo de una cuenta bancaria. ¿Qué palabras es mejor evitar? Aunque no existe una prohibición formal, los especialistas recomiendan no utilizar palabras o frases que puedan relacionarse con actividades delictivas o ilegales, incluso cuando se trate de bromas entre familiares o amigos. Entre los conceptos que conviene evitar se encuentran términos como: Fraude. Robo. Soborno. Extorsión. Homicidio. Droga. Armas. Cártel. Secuestro. Lavado. Terrorismo. Bomba. Expresiones de carácter sexual. Utilizar frases como “pago por droga” o “dinero del cártel” puede parecer una broma entre personas de confianza, pero fuera de contexto podría generar dudas durante una revisión de las operaciones financieras.

¿Puede el SAT revisar una transferencia? Las transferencias electrónicas forman parte de la información financiera que puede analizar la autoridad fiscal cuando detecta diferencias entre los ingresos reportados y los depósitos registrados en las cuentas bancarias. Sin embargo, el concepto de una transferencia, por sí solo, no constituye una infracción ni es motivo suficiente para iniciar una auditoría. Lo que realmente analiza la autoridad es la congruencia entre los movimientos financieros y las obligaciones fiscales del contribuyente. ¿Cómo demostrar el origen del dinero? Si el SAT solicita aclaraciones sobre determinados depósitos, el contribuyente puede acreditar el origen legal de los recursos mediante documentación que respalde la operación. Entre los documentos que pueden servir como prueba se encuentran los estados de cuenta, comprobantes de transferencias, la identificación de las cuentas de origen y destino, así como cualquier documento que justifique el motivo del pago. Estos elementos incluso han sido considerados como medios de prueba en criterios del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y en resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La mejor recomendación al hacer una transferencia Especialistas fiscales coinciden en que la forma más segura de evitar confusiones es utilizar conceptos claros, breves y acordes con el verdadero motivo del pago. Frases como “Pago de renta agosto”, “Préstamo familiar”, “Colegiatura”, “Servicios”, “Compra de muebles” o “Reembolso” describen adecuadamente la operación y ayudan a mantener un registro financiero ordenado, reduciendo cualquier posible duda en caso de una revisión posterior.