Un pasajero de Carnival Cruise muere tras saltar por la borda en el Caribe

Según informó WDSU, el pasajero, cuya identidad no ha sido revelada, se subió a la barandilla del balcón de su camarote mientras viajaba a bordo del Carnival Liberty antes de precipitarse al agua y morir.

Según informaron las autoridades, un pasajero de Carnival Cruise falleció el martes al saltar por la borda mientras el barco navegaba por el Caribe.

Se le lanzó un salvavidas al hombre, pero los oficiales del barco rápidamente lo perdieron de vista, lo que provocó que un equipo de rescate zarpara en su búsqueda.

Según informó TMZ, el equipo de rescate logró sacar al hombre, pero poco después fue declarado muerto.

Los responsables del crucero informaron al medio de comunicación de que el hombre viajaba con miembros de su familia en el momento del fatal salto, y que los empleados estaban prestando apoyo a los familiares.

El motivo del salto no se reveló de inmediato.

El Carnival Liberty, que actualmente realizaba un viaje de ida y vuelta de 7 días desde Nueva Orleans a las Bahamas, había hecho una escala en la isla exclusiva de la línea de cruceros, Celebration Key, justo antes del salto fatal, según el rastreador en línea de CruiseMapper.

Es la segunda muerte que sacude a la compañía de cruceros en menos de una semana.

El sábado, una mujer de 88 años perdió el control de su scooter eléctrico y cayó desde el borde de un muelle en Celebration Key.

El anciano estadounidense viajaba a bordo del crucero Carnival Celebration, que se encontraba atracado en el complejo turístico caribeño en el momento de la tragedia.

La Real Policía de las Bahamas anunció por separado que está investigando la muerte de la mujer.

La policía cree que se golpeó la cabeza contra el casco del barco antes de caer al agua.