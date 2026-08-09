Israel rechaza plan de Donald Trump para lograr paz en Gaza

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reiteró este domingo su rechazo al último plan de Donald Trump para Gaza, esto pese a que el ejército israelí ha disminuido de hecho los ataques en el territorio bajo la presión del presidente de Estados Unidos.

Lo anterior fue dado a conocer a través de unas declaraciones televisadas dirigidas a su gobierno.

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Al momento Netanyahu se encuentra en plena campaña electoral, ya que aspira a la relección en las elecciones previstas para el 27 de octubre, pero se ve atrapado entre los ministros de extrema derecha, indignados por las concesiones en Gaza.

CONDICIONA EL DESARME

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, desestimó el acuerdo sobre Gaza anunciado por Trump el mes pasado, diciendo que el ejército de Israel “no llevará a cabo ninguna retirada hasta que Hamás esté genuinamente desarmado”.

Netanyahu dijo en una reunión del gabinete que “Israel rechaza el documento de 15 puntos”, pero que aún está discutiendo planes para Gaza con Washington, después de hacer comentarios similares la semana pasada.

Trump había dicho que las fuerzas israelíes se retirarían a medida que se complete el desarme del grupo armado Hamás. Las fuerzas israelíes controlan más de la mitad del enclave palestino de unos 2 millones de personas que ha sido en gran medida destruido.

En declaraciones a periodistas, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo que las negociaciones con Omán sobre “nuevas rutas marítimas” en el estrecho de Ormuz estaban en las etapas finales, pero que “esto, sin embargo, no significa que el estrecho de Ormuz se reabrirá”. Ese paso requiere condiciones que “han sido transmitidas a través de intermediarios”.

Cabe recordar que el poderoso Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán dijo el sábado que el estrecho no se reabrirá hasta que Estados Unidos “corrija su comportamiento”.

Exigió que Estados Unidos no vuelva a amenazar a Irán, un fin permanente de la guerra con Irán y sus aliados armados, el levantamiento del bloqueo naval de los puertos iraníes y la retirada de las fuerzas militares estadounidenses de la zona.

Estados Unidos también debe “compensar completamente” a Irán por los daños de la guerra , levantar las sanciones y liberar “incondicionalmente” los activos congelados .

Estados Unidos no comentó sobre las exigencias. Trump afirmó el domingo a Axios que “solo estamos semi-negociando” con Irán y dejando que las presiones económicas surtan efecto.