Israel rechaza plan de Donald Trump para lograr paz en Gaza

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Israel rechaza plan de Donald Trump para lograr paz en Gaza
    Surgieron detalles sobre el posible acuerdo entre Irán y Omán para gestionar el estrecho de Ormuz, mientras Teherán sugirió que se podría prohibir el paso a los buques vinculados a “países hostiles”. ESPECIAL.

Netanyahu insiste en que no habrá retirada de Gaza hasta que Hamás realice su desarme

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reiteró este domingo su rechazo al último plan de Donald Trump para Gaza, esto pese a que el ejército israelí ha disminuido de hecho los ataques en el territorio bajo la presión del presidente de Estados Unidos.

Lo anterior fue dado a conocer a través de unas declaraciones televisadas dirigidas a su gobierno.

TE PUEDE INTERESAR: Nagasaki conmemora el 81 aniversario de la bomba atómica; alcalde dice que disuasión aumenta riesgo

Al momento Netanyahu se encuentra en plena campaña electoral, ya que aspira a la relección en las elecciones previstas para el 27 de octubre, pero se ve atrapado entre los ministros de extrema derecha, indignados por las concesiones en Gaza.

CONDICIONA EL DESARME

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, desestimó el acuerdo sobre Gaza anunciado por Trump el mes pasado, diciendo que el ejército de Israel “no llevará a cabo ninguna retirada hasta que Hamás esté genuinamente desarmado”.

Netanyahu dijo en una reunión del gabinete que “Israel rechaza el documento de 15 puntos”, pero que aún está discutiendo planes para Gaza con Washington, después de hacer comentarios similares la semana pasada.

Trump había dicho que las fuerzas israelíes se retirarían a medida que se complete el desarme del grupo armado Hamás. Las fuerzas israelíes controlan más de la mitad del enclave palestino de unos 2 millones de personas que ha sido en gran medida destruido.

En declaraciones a periodistas, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo que las negociaciones con Omán sobre “nuevas rutas marítimas” en el estrecho de Ormuz estaban en las etapas finales, pero que “esto, sin embargo, no significa que el estrecho de Ormuz se reabrirá”. Ese paso requiere condiciones que “han sido transmitidas a través de intermediarios”.

Cabe recordar que el poderoso Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán dijo el sábado que el estrecho no se reabrirá hasta que Estados Unidos “corrija su comportamiento”.

Exigió que Estados Unidos no vuelva a amenazar a Irán, un fin permanente de la guerra con Irán y sus aliados armados, el levantamiento del bloqueo naval de los puertos iraníes y la retirada de las fuerzas militares estadounidenses de la zona.

Estados Unidos también debe “compensar completamente” a Irán por los daños de la guerra , levantar las sanciones y liberar “incondicionalmente” los activos congelados .

Estados Unidos no comentó sobre las exigencias. Trump afirmó el domingo a Axios que “solo estamos semi-negociando” con Irán y dejando que las presiones económicas surtan efecto.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Acuerdos
Guerras
Armas de fuego

Localizaciones


GAZA

Personajes


Benjamin Netanyahu
Donald Trump

Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

Selección de los editores
Las declaratorias de validez iniciarán al concluir los cómputos de cada elección y finalizarán con la entrega de las constancias de mayoría.

IECM aprueba convocatoria para elecciones de 2027
Restos de drones ucranianos también cayeron sobre dos empresas y una casa particular en la ciudad rusa de Novorossiysk, dijo el domingo el alcalde Andrey Kravchenko.

Bulgaria convoca al embajador ucraniano por incidente con dron
Los CAIPM brindan una comida diaria a adultos mayores de las cinco regiones de Coahuila.

Aún hay comedores comunitarios en Coahuila; DIF estatal brinda atención a adultos mayores
Afirman que el crédito bancario empieza a recuperarse y los mercados financieros reflejan estabilidad cambiaria frente a un entorno internacional complejo.

Si México diversifica sus mercados podría sostener un crecimiento de 1.3%
El regreso a las aulas está cada vez más cerca, por lo que la SEP dio a conocer la lista oficial de útiles escolares para todos los grados de preescolar, primaria y secundaria durante el ciclo escolar 2026-2027.

Lista oficial de útiles escolares de la SEP para 5° y 6° de primaria para el ciclo escolar 2026-2027
La bailarina saltillense actualmente busca nuevas oportunidades artísticas en Nueva York.

Pilar Martínez, bailarina de Saltillo, destaca en Disney y apunta a Broadway
Trama. ‘The Girls’ explorará la amistad, los negocios, la maternidad y los conflictos personales del círculo cercano de Khloé Kardashian.

Las amigas de Khloé Kardashian tendrán su propio reality en Disney+
El terreno del Walmart Park quedó sin condiciones para jugar tras la tormenta que cayó sobre Monterrey.

Sultanes presenta queja ante la LMB por suspensión ante Charros: ¿qué podría pasar?