Trump llega a la cumbre del G7 para enfrentarse a líderes europeos distanciados

Lo que hace seis años y medio era una farsa, puede estar muy cerca de convertirse en realidad en la cumbre del G7 de esta semana a orillas del lago Lemán.

En un sketch de “Saturday Night Live” que se hizo famoso en diciembre de 2019 , el presidente Trump (Alec Baldwin) fue excluido de la mesa de almuerzo de los líderes mundiales “geniales”, quienes lo relegaron a sentarse con Letonia.

De los seis jefes de gobierno nacionales que conforman el núcleo del foro, Trump ha tenido enfrentamientos verbales con cinco de ellos en los últimos meses.

Solo el presidente francés, Emmanuel Macron, anfitrión de la cumbre, tendrá una reunión privada con el mandatario esta semana.

“Nadie quiere enfrentarse a nadie, aunque a veces las cosas se tornen bastante pasivo-agresivas”, declaró Max Bergmann, experto europeo del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

“Siempre existe la posibilidad de que las cosas se descontrolen y la situación se vuelva bastante dramática”, añadió.

“Alec Baldwin hizo un sketch genial para ‘SNL’ cuando interpretó a Trump solo en la mesa durante el almuerzo. Así que creo que los líderes mantendrán las distancias”.

Trump ha arremetido contra Macron, el primer ministro británico Keir Starmer y el canciller alemán Friedrich Merz por lo que él considera su falta de apoyo a su guerra contra Irán.

Los tres líderes europeos, a su vez, están frustrados con la política arancelaria de Trump y su gestión de la guerra en Ucrania.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, también se ha distanciado de Trump, impopular en su país, mientras se enfrenta a unas reñidas elecciones generales a más tardar a finales del próximo año. El presidente también atacó públicamente a Meloni, con quien había forjado una buena relación al inicio de su mandato, después de que ella defendiera la crítica del papa León XIV a las acciones de Estados Unidos en Oriente Medio.

Y el primer ministro canadiense, Mark Carney, al igual que su predecesor Justin Trudeau, ha sido el principal blanco de muchos ataques de Trump, incluyendo una guerra comercial perjudicial y amenazas de convertir al vecino de Estados Unidos en su estado número 51.

La única líder del G7 que actualmente se cree que mantiene buenas relaciones con Trump es la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, e incluso ella tuvo que eludir diplomáticamente una crítica velada del presidente en marzo sobre el ataque de Tokio a Pearl Harbor en 1941 , que provocó la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.

A pesar del potencial de generar situaciones incómodas, no se espera que el presidente se comporte de forma complaciente en la ciudad turística francesa de Evian-les-Bains.

“El presidente siempre es sincero con sus colegas”, dijo un alto funcionario de la administración antes de la partida de Trump a Europa la madrugada del lunes. “No tenemos miedo de tener estas conversaciones difíciles”.

“La realidad es que, cuando asistimos a estas reuniones a puerta cerrada, mantenemos conversaciones muy directas y sin rodeos”.

A pesar de que Trump anunció el domingo avances en un acuerdo de paz para poner fin a la guerra con Irán, los europeos siguen sufriendo las consecuencias de los altos precios del combustible causados por la interrupción del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz, las repetidas amenazas de anexar Groenlandia a Dinamarca y las dudas públicas del presidente sobre el papel de Estados Unidos en la OTAN.

«Las relaciones transatlánticas están, obviamente, increíblemente tensas», dijo Bergmann, y añadió que el manifiesto interés de Trump por Groenlandia resultó bastante chocante para Europa. «Eso ha provocado una verdadera ruptura de confianza y la sensación de que Estados Unidos no es un socio fiable».

“Cada vez vemos más europeos que empiezan a plantearse una vida con menos presencia estadounidense”.

Después de que Trump abandonara prematuramente la cumbre del G7 del año pasado en Canadá en medio de otra guerra en Oriente Medio, Macron ha ideado una estrategia para evitar que se repita la situación.

El presidente francés ha invitado a Trump a una suntuosa cena en Versalles el miércoles por la noche, tras la finalización de la cumbre, supuestamente para conmemorar el 250 aniversario de la independencia estadounidense.

Macron también retrasó el inicio de la cumbre un día para que Trump pudiera pasar el domingo, día de su 80 cumpleaños, presidiendo el evento especial UFC Freedom 250 en el jardín sur de la Casa Blanca .

Los siete líderes permanecerán en estrecho contacto durante los tres días de la reunión, incluyendo una cena de bienvenida el lunes por la noche, una sesión de trabajo sobre Ucrania el martes y reuniones centradas en la economía global y la IA el miércoles.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, estará presente en la sesión del martes, pero no tiene previsto reunirse con Trump, aunque la Casa Blanca ha indicado que ambos podrían conversar al margen de la sesión.

Zelensky tuiteó que llamó a Trump el domingo para felicitarlo por su cumpleaños y hablar sobre el estado de la guerra con Rusia. Sin embargo, el presidente ucraniano se ha centrado en ganarse el favor de los aliados europeos, y la semana pasada viajó a Londres para reunirse con Starmer, Macron y Mertz.

Como muestra de en qué se centra la mente de Trump esta semana, sus reuniones bilaterales, en las que no participará Macron, contarán con la presencia de los líderes de Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Egipto, así como del primer ministro indio, Narendra Modi.

La Casa Blanca también intentó concertar una reunión con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, pero este tenía un conflicto de agenda.

Trump y sus homólogos del G7 también mantendrán una reunión conjunta con los líderes de Oriente Medio, en la que debatirán el desminado del crucial estrecho de Ormuz, cuya reapertura está prevista para el viernes.

Macron y Starmer han dicho que podrían organizar una operación para despejar el estrecho, una medida con la que esperan acallar las críticas de Trump, quien afirma que no han hecho lo suficiente para ayudar con Irán.

La Casa Blanca ha reconocido que una medida de este tipo por parte de Londres y París sería útil.

“A medida que se abran los estrechos, participaremos activamente en el desminado, y en la medida en que los países del G7 puedan participar”, dijo un alto funcionario de la administración, “eso también será de gran ayuda para que las cosas vuelvan a la normalidad lo antes posible”.