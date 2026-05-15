Israel y el Líbano acuerdan extender el alto al fuego 45 días más

WASHINGTON.- El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que representantes de Israel y del Líbano acordaron en Washington extender por 45 días el alto el fuego declarado el pasado 16 de abril, el cual vencía hoy viernes.

“Esperamos que estas discusiones avancen hacia una paz duradera entre los dos países, el pleno reconocimiento de la soberanía y la integridad territorial mutuas, y el establecimiento de una seguridad verdadera a lo largo de su frontera común”, declaró Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado.

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Israel y el Líbano, que no tienen relaciones diplomáticas, habían celebrado en la capital estadounidense dos rondas previas de contactos, el 14 y el 23 de abril, que sirvieron para acordar, y luego extender, un alto el fuego en los ataques israelíes que comenzaron en territorio libanés con el inicio de la guerra de Irán.

Al momento el al alto al fuego acordado en abril ha sido vulnerado por los continuos ataques israelíes en territorio libanés.

Lo anterior, toda vez que Israel ha continuado bombardeando el territorio libanés desde la entrada en vigor de la tregua, mientras el grupo chií Hizbulá, que no participa en las negociaciones, ha atacado a las fuerzas israelíes en el Líbano y ha lanzado proyectiles a territorio israelí.

Fue el pasado martes que el presidente libanés, Joseph Aoun, advirtió en vísperas de la nueva ronda de negociaciones, que los ataques israelíes “erosionan los esfuerzos para consolidar el cese de hostilidades”.

El objetivo principal de las negociaciones es consolidar la tregua entre ambos países y establecer las bases de un tratado de paz.

Ante esto Beirut exige la retirada de las tropas israelíes de su territorio, mientras que Israel reclama el desarme de Hizbulá.

En las negociaciones para ampliar el acuerdo, la delegación israelí estuvo formada por el embajador en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y el viceasesor de Seguridad Nacional Yossi Draznin; mientras que del lado libanés participaron la embajadora en Estados Unidos, Nada Hamadeh, y el enviado especial Simon Karam.

Estados Unidos estuvo representado por el consejero del Departamento de Estado, Michael Needham; el embajador en Israel, Mike Huckabee, y el embajador en el Líbano, Michel Issa.