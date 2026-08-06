Japón y las armas nucleares; un tabú que muestra señales de romperse

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EFE
por EFE

Hoy se conmemora el 81.º aniversario del bombardeo atómico de Hiroshima

Internacional
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TOKIO- Cuando se cumplen 81 años del lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima, Japón se esfuerza por mantener un delicado equilibrio entre el activismo antinuclear y el interés estratégico, mientras en Tokio aumenta la preocupación por el auge militar de China y el aumento de los conflictos internacionales.

“La misión de nuestro país, única nación que ha sufrido bombardeos atómicos, es la de liderar los esfuerzos de la comunidad internacional hacia una sociedad libre de armas nucleares”, dijo este jueves la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, durante la ceremonia anual en recuerdo a las víctimas de Hiroshima.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/supervivientes-japoneses-de-la-bomba-atomica-alzan-la-voz-contra-las-armas-nucleares-FO16908195

Tras el evento, sin embargo, la mandataria habló con estudiada ambigüedad, en línea con la postura que ha mantenido desde que llegó al poder en octubre del año pasado, y rechazó aclarar en una rueda de prensa si los compromisos antinucleares de Japón (no poseer, no producir y no permitir que se introduzcan armas nucleares en el país) formarán parte de la nueva estrategia de defensa que prepara el archipiélago.

Para muchos en el país, rodeado de vecinos nucleares problemáticos (Corea del Norte, Rusia y China), y dependiente de un Estados Unidos cada vez más errático, se trata de un debate urgente.

«Si no se trata el tema sin tabúes, ningún país puede asegurar ya su propia seguridad él solo», dijo el ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, hace dos semanas durante una visita a Bruselas, en respuesta a preguntas sobre las armas nucleares.

EL COMPROMISO DE “NO INTRODUCCIÓN”

“En comparación con gobiernos anteriores, el actual Ejecutivo se muestra particularmente abierto a debatir una revisión del principio de ‘no introducción’”, explica a EFE Nobumasa Akiyama, profesor de Política Internacional en la Universidad de Hitotsubashi de Tokio y experto en políticas nucleares.

$!La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, en la ceremonia conmemorativa de la paz por el 81.º aniversario del bombardeo atómico de Hiroshima.
La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, en la ceremonia conmemorativa de la paz por el 81.º aniversario del bombardeo atómico de Hiroshima. EFE/EPA/JIJI PRESS

La idea, defendida por algunos sectores conservadores del Partido Liberal Democrático de Takaichi y por su socio de coalición, el Partido de la Innovación de Japón, es que Tokio podría permitir a Estados Unidos desplegar armas nucleares en su territorio para reforzar la ‘disuasión extendida’ de Washington en la región.

Pero incluso dentro del Ejecutivo, advierte Akiyama, no hay un consenso sobre cómo enmendar los tres principios antinucleares, y la gran mayoría de la sociedad japonesa se opone a compartir armas nucleares con Estados Unidos, como hace la OTAN.

“Aceptar un debate libre de tabúes es algo totalmente distinto a apoyar un cambio de políticas”, explica el experto.

UN DEBATE DE IDEAS

Hirohito Ogi, exfuncionario del Ministerio de Defensa japonés y analista en el Instituto de Geoeconomía (IOG) de Tokio, asegura a EFE que la posible introducción de capacidades nucleares estadounidenses al archipiélago, hoy por hoy, no es realista.

«La prioridad para Japón es reforzar sus capacidades convencionales de defensa», explica el investigador, que cree que el Gobierno debería centrarse en asuntos como la expansión de los inventarios de misiles o el desarrollo doméstico de drones en su estrategia de seguridad nacional.

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Ogi apunta que Estados Unidos no cuenta con opciones nucleares terrestres tácticas fiables para desplegar en el territorio japonés, mientras que Washington no considera que el tránsito por aguas japonesas de submarinos equipados con armas nucleares cuente como “introducción”.

Pero más allá del ángulo militar, el analista considera que abrir el debate nuclear, como pidió Koizumi, es una buena idea, y cree que la sociedad japonesa, especialmente las generaciones más jóvenes, está cada vez más dispuesta a ello.

“Incluso si Japón no quiere armas nucleares”, asegura Ogi, el archipiélago debería vincular las capacidades estadounidenses a sus propias capacidades convencionales para disuadir a China y Corea del Norte», explica.

LA GUERRA EN UCRANIA Y LA AMENAZA CHINA

Akiyama apunta a la invasión rusa de Ucrania como uno de los detonantes del debate nuclear en Japón.

Para unos, la negativa de Estados Unidos a involucrarse directamente en el conflicto ha puesto en duda la estrategia de depender de Washington en el caso de ser atacados por un adversario con capacidades nucleares.

$!Personas elevan oraciones por las víctimas antes de la Ceremonia Conmemorativa de la Paz, con motivo del 81.º aniversario del bombardeo atómico de Hiroshima.
Personas elevan oraciones por las víctimas antes de la Ceremonia Conmemorativa de la Paz, con motivo del 81.º aniversario del bombardeo atómico de Hiroshima. EFE/EPA/JIJI PRESS

Para otros, la guerra solo ha reforzado la idea de que las armas nucleares son un peligro existencial que debe eliminarse.

La invasión “aumentó el interés público tanto en la disuasión como en el desarme, permitiendo debatir abiertamente opciones que antes se consideraban tabúes”, explica Akiyama.

Pero la principal amenaza para el archipiélago, apunta Ogi, no viene de Moscú, sino de Pekín.

Para el analista del IOG, el lanzamiento por parte de China de varios misiles balísticos hacia las aguas junto a Taiwán en agosto de 2022, en protesta por la visita de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, a la isla autogobernada, fue una llamada de atención para Japón.

“La amenaza nuclear china se hizo más evidente”, explica el experto.

Por Jorge Dastis, Agencia de Noticias EFE.

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