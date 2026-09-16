Madonna vuelve a los MTV VMA’s: la Reina del Pop actuará en vivo en la ceremonia

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    Madonna vuelve a los MTV VMA’s: la Reina del Pop actuará en vivo en la ceremonia
    Fiesta. La cantante estadounidense llega a la ceremonia con una nueva producción musical y múltiples nominaciones entre las categorías principales. FOTO: FACEBOOK@MADONNA
Israel García
por Israel García

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Con 11 nominaciones, la cantante será una de las grandes protagonistas de una ceremonia que se realizará por primera vez en años desde Los Ángeles

Todo está listo para que la Reina del Pop, Madonna, regrese a la ceremonia de los Premios MTV luego de 23 años de haber actuado en vivo junto a las ídolas de ese momento: Britney Spears y Christina Aguilera, con quienes logró un momento icónico para la cultura del entretenimiento.

Es por ello que la confirmación de su regreso al evento en vivo es una de las noticias que no sólo sus fanáticos celebran, sino también la industria a la que se ha entregado durante tantos años de carrera.

Y no será una actuación cualquiera, ya que Madonna es invitada año con año como presentadora de alguna categoría, sino que es su regreso épico luego de su muy comentada actuación en la pasada ceremonia de clausura del Mundial de la FIFA desde Nueva York.

¿QUÉ HARÁ MADONNA EN LOS VMA’S?

Madonna encabeza la carrera de estos premios con 11 nominaciones, entre las que destacan las más importantes de la noche: Video del Año por ‘Confessions II - The Film’, Artista del Año y Canción del Año por ‘Bring Your Love’, junto a Sabrina Carpenter.

La Reina del Pop recientemente lanzó ‘Confessions II’, un álbum secuela de ‘Confessions on a Dance Floor’ (2005), con ritmos electrónicos de club en los que reivindica la pista de baile como un espacio de libertad.

ESTRELLAS NOMINADAS

La estrella estadounidense Taylor Swift también podría ser una de las protagonistas de la noche, con nueve nominaciones en categorías como Video del Año con ‘The Fate of Ophelia’, Artista del Año y Mejor Pop con su último trabajo, ‘The Life of a Showgirl’.

Mientras que Sabrina Carpenter y Ariana Grande se sitúan también en el podio de las nominaciones, con siete candidaturas destacadas en categorías como Artista del Año, Video del Año y Mejor Pop.

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Los Premios MTV VMA’s podrán verse en México el próximo domingo 27 de septiembre, en vivo desde el Peacock Theater de Los Ángeles, luego de muchos años de realizarse en Nueva York. La transmisión será por Pluto TV, Paramount+ y el canal por cable MTV Latinoamérica, a las 19:30 horas.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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