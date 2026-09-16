Madonna vuelve a los MTV VMA’s: la Reina del Pop actuará en vivo en la ceremonia

Todo está listo para que la Reina del Pop, Madonna, regrese a la ceremonia de los Premios MTV luego de 23 años de haber actuado en vivo junto a las ídolas de ese momento: Britney Spears y Christina Aguilera, con quienes logró un momento icónico para la cultura del entretenimiento.

Es por ello que la confirmación de su regreso al evento en vivo es una de las noticias que no sólo sus fanáticos celebran, sino también la industria a la que se ha entregado durante tantos años de carrera.

Y no será una actuación cualquiera, ya que Madonna es invitada año con año como presentadora de alguna categoría, sino que es su regreso épico luego de su muy comentada actuación en la pasada ceremonia de clausura del Mundial de la FIFA desde Nueva York.