Jay Clayton, nominado a jefe de Inteligencia de Trump, encabeza caso judicial contra Rubén Rocha Moya

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la nominación de Jay Clayton como próximo director de Inteligencia Nacional, en sustitución del nombramiento previo de Bill Pulte, tras la renuncia de Tulsi Gabbard en mayo. De acuerdo con el anuncio, Clayton, actual fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, encabeza procesos judiciales relacionados con narcotráfico que incluyen señalamientos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros funcionarios estatales.

ANTECEDENTES DEL NOMBRAMIENTO DE JAY CLAYTON La decisión fue dada a conocer luego de cuestionamientos de legisladores demócratas por la designación previa de Bill Pulte para ocupar el cargo. Jay Clayton se desempeña actualmente como fiscal federal en el Distrito Sur de Nueva York y ha encabezado procedimientos judiciales vinculados a presuntos casos de narcotráfico. Entre estos, se incluye un proceso contra un general en retiro identificado como Mérida Sánchez, señalado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. CASO ROCHA MOYA Y JAY CLAYTON En el expediente judicial también figuran el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el ex secretario de Gobierno de Sinaloa Enrique Inzunza, el alcalde con licencia de Culiacán Juan de Dios Mendívil y otros funcionarios estatales, quienes han sido señalados por presuntos vínculos con el grupo criminal conocido como Los Chapitos. El 29 de abril, Jay Clayton informó públicamente la presentación de acusaciones relacionadas con el caso. En una declaración, señaló: “El Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”.

DOS EXFUNCIONARIOS MEXICANOS SE HAN ENTREGADO A LAS AUTORIDADES DE ESTADOS UNIDOS De acuerdo con información del proceso, dos exintegrantes del gabinete del gobierno de Sinaloa, entre ellos el general en retiro Mérida Sánchez y el exsecretario de Finanzas Enrique Alfonso Díaz Vega, se entregaron a autoridades estadounidenses en el marco de las investigaciones. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha señalado que el gobierno de Estados Unidos no ha presentado pruebas suficientes para iniciar un proceso de extradición en contra de los funcionarios señalados en las investigaciones.

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