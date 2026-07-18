La obsesión de Trump con la elección de 2020 tiene un costo para la democracia

WASHINGTON- El presidente Donald Trump usó muchas palabras alarmantes el jueves por la noche mientras se dirigía al pueblo estadounidense sobre las amenazas a la integridad de las elecciones en Estados Unidos: “Estado profundo”. “Amañadas y robadas”. “Conspirando”. “Manipulación”. “Corrupto”. “Fraude”. “Encubrimiento”. Pero el mensaje de fondo que claramente quería transmitir al público era este: él no es un perdedor, independientemente del resultado de las elecciones de 2020. Hubo fuerzas oscuras en acción para frustrar sus planes. Y si su partido pierde las elecciones intermedias de este otoño, insinuó, puede que ese tampoco sea un resultado honesto.

El discurso de Trump en horario estelar desde la sala este de la Casa Blanca fue un espectáculo asombroso que mostró a un presidente decidido a persuadir al país de que no se puede confiar en sus elecciones, al menos no en aquellas en las que él o sus aliados no alcanzan la victoria. Citó documentos desclasificados de manera selectiva para hacer afirmaciones sensacionalistas sobre las vulnerabilidades del sistema electoral, aunque nada de lo que reveló demostró que algún resultado hubiera cambiado en realidad. El ejercicio subrayó hasta qué punto en su segundo mandato Trump ha llegado a obsesionarse con volver a litigar las elecciones de 2020 y encontrar formas de sembrar dudas sobre las elecciones de 2026. En los 18 meses desde que regresó al cargo, ha instalado a negacionistas electorales en posiciones clave, ha buscado cambiar las reglas para dificultar la emisión del voto, ha incautado registros de votación en un intento por demostrar sus teorías de conspiración y ha purgado a los funcionarios que investigaron sus esfuerzos para anular su derrota electoral de hace seis años. “Se siente un poco como el capitán Ahab en Moby Dick”, dijo Trevor Potter, un republicano expresidente de la Comisión Federal Electoral. “Simplemente está obsesionado con su afirmación de que no perdió las elecciones de 2020. Los psiquiatras de sillón pueden decir que no le gusta perder, que nunca puede admitir que perdió nada. Pero claramente se ha convertido en una parte importante de su psique y de alguna manera en una parte importante de este gobierno”.

En un nivel, según personas cercanas a él, la obsesión de Trump por reescribir la historia de 2020 se trata de aliviar el ego herido de un hombre que, por naturaleza, se resiste a jamás admitir que ha perdido algo. Ha convertido en una prueba de fuego para cualquiera que trabaje para él el hecho de aceptar, o al menos no contradecir, la mentira de que él ganó en ese entonces, y no Joe Biden. Trump ha autorizado investigaciones para revisar sus muchas afirmaciones que han sido desmentidas previamente, indagaciones que aparentemente no tienen el objetivo de seguir a donde los hechos puedan llevarlas, sino que están en busca de hechos para respaldar sus propias certezas infundadas. Es difícil imaginar que aceptaría cualquier investigación que concluya que perdió de forma justa. Pero aunque parte de esto se trata de mirar hacia atrás, también se trata de mirar hacia adelante. Con un Trump profundamente impopular, según las encuestas, solo el 37 por ciento aprueba su desempeño en la última encuesta de The Washington Post-Ipsos, su partido se enfrenta a una posible paliza en las contiendas legislativas de noviembre. Así que Trump parece decidido a establecer un precedente que, como mínimo, podría justificar una derrota y, a lo sumo, sus críticos temen, potencialmente justificar una intervención directa destinada a cambiar los resultados. “Es el enfoque estándar para sembrar dudas sobre las reglas del juego electorales cuando muchos autoritarios populistas se sienten amenazados por la impopularidad en las encuestas o si los resultados los declaran perdedores en las urnas”, dijo Pippa Norris, quien ha enseñado Ciencias Políticas en la Universidad de Harvard durante tres décadas y fue directora fundadora del Proyecto de Integridad Electoral. “De hecho, ha sido un leitmotiv que el presidente ha utilizado durante más de una década”.

Los aliados de Trump insisten en que tiene motivos bien fundados para su cacería de conspiraciones electorales, de que los demócratas, los medios de comunicación, los funcionarios de carrera y los gobiernos extranjeros tenían motivos para intentar impedir que ganara un segundo mandato y luego ocultar sus rastros. Afirman que un grupo dirigente egoísta protege su propio poder y está ansioso por derribar a una figura externa disruptiva como Trump. “El presidente cree apasionadamente que fue agraviado en las elecciones de 2020”, dijo Christopher Ruddy, su amigo y director ejecutivo de Newsmax Media, “y creo que está motivado por dos razones: obtener reivindicación y prevenir futuras irregularidades electorales”. Pero algunos republicanos desearían que Trump pasara la página, al considerar el asunto como algo políticamente inútil en una temporada de campaña cuando los votantes están enfocados en el costo de vida y otros asuntos cercanos a sus hogares. Una encuesta de Economist-YouGov del mes pasado encontró que Trump ha persuadido al 50 por ciento de los republicanos de que las elecciones de 2020 fueron fraudulentas, pero esta creencia es más arraigada entre los seguidores del presidente que entre el electorado en general. Mientras que el 66 por ciento de los republicanos que se autoidentifican como MAGA comparten esta opinión, solo el 32 por ciento de otros republicanos y apenas el 23 por ciento de los independientes la comparten.