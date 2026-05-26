Rocha Moya comparece ante la FGR en Culiacán, tras acusación de narcotráfico por EU

A un mes que se formularan las acusaciones en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico en Estados Unidos, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó este martes que compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Culiacán, por las imputaciones realizadas por el vecino país. En un mensaje publicado en sus redes sociales, el morenista confirmó su asistencia ante la autoridad federal y garantizó que respondió cabalmente a las preguntas que le formuló la Agente del Ministerio Público Federal. “Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República, con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la agente del Ministerio Público Federal”, publicó.

Aseguró que se mantendrá a disposición para acudir a cualquier nuevo requerimiento dentro de las investigaciones en curso en México. Mientras que sostuvo que su decisión de presentarse ante la FGR obedece a su confianza en las instituciones del país, así como en el marco legal de México. “Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora, en el momento que así lo juzgue necesario”, expresó el exfuncionario, quien fue imputado el pasado 29 de abril en el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos pactos con ‘Los Chapitos’, facción del Cártel de Sinaloa.

Según Rocha Moya, atenderá cualquier citatorio porque, dijo, cree en el sistema judicial mexicano y tiene confianza plena en el Estado de derecho, así como un firme respeto por las instituciones de impartición de justicia.

El gobernador con licencia destacó en su publicación que el movimiento de la Cuarta Transformación (4T), del que forma parte, ha saneando y legitimando este sistema judicial, a través de acciones reformadoras “que profundizan la vida democrática y de justicia de las y los mexicanos”. Expresó su respaldo político a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al calificarla como una líder que defiende la soberanía nacional. “Con la frente en alto no dejaré de luchar porque la verdad prevalezca. Inspirado, además, en el liderazgo honesto y de estadista de nuestra Presidenta (Claudia Sheinbaum Pardo) e indiscutible Jefa del Estado Mexicano, que lucha con inteligencia y profundo patriotismo por el absoluto respeto a nuestra Soberanía Nacional, frente a cualquier intento de mancillarla”, finalizó su mensaje. La comparecencia de Rocha Moya ocurre en medio del contexto de investigaciones que han derivado en citatorios a distintos actores políticos y exfuncionarios, como el senador Enrique Inzunza Cázarez y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

EU ACUSA A ROCHA MOYA Y 9 FUNCIONARIOS DE NEXOS CON EL NARCO El pasado 29 de abril, la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York anunció una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios mexicanos, actuales y anteriores, por presuntos delitos de narcotráfico y relacionados con armas. El fiscal federal Jay Clayton y el administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, Terrance C. Cole, informaron que los acusados presuntamente conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos, a cambio de apoyo político y sobornos, según la imputación difundida por autoridades estadounidenses.

La acusación incluye a Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cazárez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán. Los señalados son acusados de conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, así como conspiración para poseer ese tipo de armas y dispositivos destructivos, de acuerdo con la información oficial.

Valenzuela Millán, alias ‘Juanito’, enfrenta además cargos relacionados con secuestros que derivaron en la muerte de una fuente de la DEA y de un familiar de esa persona, hechos incluidos en el mismo expediente. La Fiscalía sostiene que los acusados presuntamente utilizaron sus cargos para proteger a líderes del cártel de investigaciones, arrestos y procesos judiciales, además de proporcionar información confidencial y permitir el traslado de cargamentos de droga. El caso fue asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla, mientras que la Fiscalía indicó que las penas previstas por ley incluyen cadena perpetua y mínimos obligatorios de prisión, aunque cualquier sentencia deberá ser determinada por un juez. (Con información de El Universal)

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