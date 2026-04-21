JD Vance encabezará la delegación estadounidense en Pakistán si Irán acepta dialogar

El vicepresidente estadounidense viajará con Steve Witkoff, enviado especial de Donald Trump, y Jared Kushner, yerno del presidente, aunque el presidente de Irán advirtió que persiste una “profunda desconfianza histórica” hacia Estados Unidos.

Se espera que JD Vance viaje a Islamabad el martes al frente de una delegación diplomática estadounidense si Irán acepta continuar las conversaciones en la capital paquistaní, ante la inminente fecha límite del actual alto el fuego.

Masoud Pezeshkian afirmó que a Teherán le preocupaban las “señales contradictorias y poco constructivas de los funcionarios estadounidenses” y concluyó que equivalían a un intento de lograr la rendición del país. “Los iraníes no se someten a la fuerza”, declaró.

Sin embargo, un alto funcionario iraní declaró a la agencia de noticias Reuters que Teherán estaba “revisando positivamente” su participación, en medio de informes que indicaban que su delegación volvería a estar encabezada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, si Vance asistía.

Ghalibaf declaró posteriormente que Irán no aceptaría negociaciones con Estados Unidos mientras estuviera bajo amenaza, y añadió en una publicación en X a primera hora del martes que «nos hemos preparado para revelar nuevas cartas en el campo de batalla». También acusó a Trump de intentar «convertir esta mesa de negociación —en su propia imaginación— en una mesa de rendición o para justificar una nueva guerra».

Teherán pidió el fin del bloqueo estadounidense del estrecho de Ormuz, mientras que Trump reiteró su exigencia de que nunca se le permita a Irán construir un arma nuclear e incluso dijo que estaría dispuesto a reunirse personalmente con los líderes iraníes.

Anteriormente, el presidente estadounidense había complicado la situación al declarar al New York Post que Vance y su equipo estaban “en camino” y que esperaba que llegaran a Islamabad esa misma noche.

Los funcionarios estadounidenses rectificaron rápidamente esta información, afirmando que, si bien se había hablado de la posible salida de Vance el lunes, en realidad se esperaba que el vicepresidente partiera el martes por la mañana si las conversaciones se llevaban a cabo.

Una segunda ronda de conversaciones cruciales para poner fin a la guerra iniciada por los bombardeos estadounidenses e israelíes a finales de febrero podría tener lugar, si se lleva a cabo, el miércoles, con la amenaza de un nuevo estallido de los combates como telón de fondo.

Trump afirmó que ahora considera que el alto el fuego de dos semanas con Irán termina “el miércoles por la noche, hora de Washington”, extendiendo la pausa por 24 horas más para permitir que se celebre la reunión crucial en Islamabad.

En una entrevista con Bloomberg, agregó que era “muy improbable que lo extendiera” aún más e indicó que los bombardeos podrían reanudarse poco después; aunque en la misma conversación el presidente también insistió en que “no voy a precipitarme a hacer un mal trato. Tenemos todo el tiempo del mundo”.

Vance lideró el equipo estadounidense durante 21 horas de conversaciones infructuosas con Irán a principios de mes, que fracasaron después de que Irán se negara a acceder a las exigencias estadounidenses de poner fin al enriquecimiento nuclear y entregar sus 440 kg de uranio altamente enriquecido.

Los iraníes habían manifestado que persistía una falta de confianza con Estados Unidos y exigían garantías de que no serían atacados nuevamente si se alcanzaba un acuerdo final.

Si bien Irán fue bombardeado intensamente durante la campaña conjunta estadounidense-israelí de cinco semanas, el liderazgo de Teherán no cree haber sido derrotado.

Pakistán se prepara desde el domingo para posibles negociaciones, estableciendo un fuerte dispositivo de seguridad y suspendiendo el transporte público en la capital.

La compañía eléctrica de Islamabad también prometió suspender los cortes de luz en la ciudad mientras continúan las negociaciones.

Los cortes de electricidad de seis a siete horas diarias se han vuelto habituales en las ciudades de todo Pakistán, a medida que el país lidia con la escasez de petróleo y gas causada por el doble cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán y Estados Unidos.

Trump había impuesto un bloqueo a los puertos iraníes en respuesta a la decisión de Irán de cobrar peajes a los buques mercantes que cruzaban la estratégica vía marítima, y el domingo el ejército estadounidense interceptó un buque portacontenedores con bandera iraní que intentaba cruzar, lo que generó preocupación de que una escalada de hostilidades impidiera la reanudación de las conversaciones de paz.

El mando central estadounidense informó que el Touska fue capturado después de que su tripulación ignorara seis horas de advertencias. Sus motores fueron inutilizados por el fuego de un destructor estadounidense y posteriormente fue capturado por infantes de marina del USS Tripoli, quienes llegaron en helicóptero y descendieron en rápel hasta el buque mercante.

Aunque Irán levantó brevemente su propio bloqueo el viernes, lo reimpuso el sábado debido a que Estados Unidos se negó a levantar su contrabloqueo. Un petrolero en la región fue atacado por la Guardia Revolucionaria iraní el sábado y un segundo buque portacontenedores fue alcanzado por un proyectil de origen desconocido.

El transporte marítimo comercial volvió a estar prácticamente paralizado en el estrecho. Tres buques cisterna cruzaron el estrecho el lunes, después de que 18 barcos lo hicieran el sábado, y el precio del crudo Brent subió 5 dólares, superando los 95 dólares el lunes, lo que refleja el renovado peligro marítimo.

Israel y Líbano celebrarán el jueves en Washington una segunda ronda de conversaciones a nivel de embajadores, según informó el Departamento de Estado de Estados Unidos. Estas serán las primeras conversaciones entre ambos países desde que la semana pasada se anunciara un alto el fuego de 10 días en la zona.

Israel también ordenó a los residentes del sur del Líbano que se mantuvieran alejados de una zona del territorio adyacente a la frontera, y advirtió a la población que no se acercara a la zona del río Litani, en un intento por consolidar su control militar sobre la zona mientras dure el alto el fuego.

Un mapa publicado por el ejército del país en las redes sociales mostraba una línea roja que atravesaba 21 aldeas en el sur, cubriendo un área de entre 5 y 10 kilómetros desde la frontera.