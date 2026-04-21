Gobierno de Putin está obligando a las grandes empresas a unirse a la ‘caza de brujas’, contra los rebeldes de internet

Según una investigación de RKS global, un grupo defensor de las libertades en internet, los bancos y las plataformas web están recopilando datos de los usuarios de herramientas de redes privadas virtuales (VPN), que ocultan la ubicación real de una persona y les permiten acceder a sitios bloqueados en Rusia.

Según investigadores, importantes empresas rusas han sido reclutadas para una “caza de brujas” contra los usuarios que intentan eludir los controles en línea, mientras el Kremlin continúa intentando aislar a sus ciudadanos de internet a nivel mundial.

Decenas de millones de rusos utilizan VPN para acceder a internet. Esta cifra aumentó drásticamente al comienzo de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de su país, después de que el Kremlin impusiera prohibiciones generalizadas a plataformas como Facebook e Instagram .

Según los investigadores, las autoridades están tomando medidas mucho más estrictas para rastrear a estos usuarios, que podrían estar en riesgo de sufrir sanciones penales.

La investigación analizó 30 aplicaciones rusas populares, incluidas las gestionadas por T-Bank, Sberbank, el motor de búsqueda Yandex y la plataforma de redes sociales VKontakte.

El estudio reveló que 22 de estas aplicaciones detectaban activamente si un usuario estaba utilizando una VPN, o si tenía una instalada en su teléfono, y la mayoría de ellas conservaban esos datos en sus servidores, donde los servicios de seguridad podían acceder a ellos.

«El nivel de intrusión en el dispositivo puede ser muy alto», afirmó RKS Global. «Cualquier aplicación de Android lanzada por empresas rusas para el mercado ruso podría estar espiando».

Mazay Banzaev, fundador de Amnezia, una empresa de VPN de código abierto, declaró: «Una cosa es que las empresas de TI rusas “atrapen” a los usuarios en el momento en que visitan un sitio con una VPN activada. Otra muy distinta es que incluso una aplicación cerrada siga escaneando el teléfono en busca del uso de VPN».

Para millones de rusos, esto significa que sus opciones para interactuar con el resto del mundo se están reduciendo y, además, conllevan cada vez más riesgos.

En Rusia, el uso de una VPN no es ilegal, y empresas y organismos estatales siguen recurriendo a ellas.

Sin embargo, las actividades relacionadas con el uso de VPN se están criminalizando cada vez más.

Este año, los tribunales rusos han comenzado a considerar el uso de VPN como una circunstancia agravante en los procesos judiciales.

Durante el último año, las autoridades han emprendido un esfuerzo gradual para restringir el acceso a internet a nivel mundial. Esto comenzó con cortes en las redes móviles en amplias zonas del país el año pasado.

Posteriormente, estos cortes se extendieron a Moscú y San Petersburgo, y los rusos comenzaron a comprar mapas de papel y buscapersonas para desplazarse y comunicarse.

A partir de marzo, las autoridades comenzaron a bloquear Telegram, una aplicación de mensajería esencial para la comunicación y la vida cotidiana en Rusia.

El objetivo parece ser obligar a la mayoría de los rusos a usar una “superaplicación” controlada por el gobierno, llamada Max, que se cree que tiene amplias capacidades de vigilancia.

Esta aplicación se ha promocionado agresivamente, dejando a muchos sin otra opción que instalarla.

Un bloqueo total de internet, como el empleado por Irán, es mucho más difícil de lograr para Rusia porque su red de internet está configurada de manera diferente.

En cambio, el Kremlin ha adoptado un enfoque fragmentario e indirecto para aislar a la población; por ejemplo, al afirmar que las restricciones generalizadas a la telefonía móvil en las provincias eran necesarias para contrarrestar los drones ucranianos.

Este nuevo régimen de recopilación de datos y vigilancia mediante aplicaciones marcó una transición de la censura pasiva a la activa, lo que significó que prácticamente ningún aspecto de la vida privada de los rusos escaparía al alcance de las autoridades, según RKS Global. «La censura digital en Rusia está alcanzando un nuevo nivel».