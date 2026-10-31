Juez desestima de manera definitiva demanda de Trump contra Wall Street Journal

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    Juez desestima de manera definitiva demanda de Trump contra Wall Street Journal
    El presidente Donald Trump vuelve a la Casa Blanca después de visitar Clarksville, Tennessee, el sábado 10 de octubre de 2026, en Washington. AP

La demanda del mandatario no podrá presentarse de nuevo, así lo decretó el juez federal distrito Darrin Gayles, en Miami

Un juez federal desestimó el sábado la demanda multimillonaria del presidente Donald Trump contra el Wall Street Journal y el magnate de los medios Rupert Murdoch por un reportaje sobre sus vínculos con el acaudalado financiero Jeffrey Epstein.

El juez federal distrito Darrin Gayles, en Miami, rechazó la demanda con perjuicio, es decir, que no puede presentarse de nuevo y la desestimación es permanente y definitiva.

Ella es la mujer que podría heredar una buena parte del patrimonio de Jeffrey Epstein

El fallo determinó que el presidente no demostró que los demandados hicieran declaraciones difamatorias con malicia real. Dice que la demanda era “difícil de creer” al intentar “inventar” fallas en el periodismo de investigación del Journal.

La demanda se centraba en un reportaje que el Journal publicó el año pasado en el que describía una carta de insinuación sexual que, según el diario, llevaba el nombre de Trump y estaba incluida en un álbum de 2003 elaborado para el 50º cumpleaños de Epstein.

Según se informó, la carta fue recopilada por la desacreditada socialité británica Ghislaine Maxwell como parte de un álbum de cumpleaños para Epstein años antes de que fuera arrestado por primera vez en 2006 y posteriormente se distanciara de Trump.

La carta con el nombre de Trump incluye un texto enmarcado por el contorno de lo que parece ser una mujer desnuda dibujada a mano y termina con: “Feliz cumpleaños — y que cada día sea otro maravilloso secreto”, de acuerdo con el periódico.

Trump negó haberla escrito y calificó el reportaje de “falso, malicioso y difamatorio”.

La demanda acusó al diario y a sus reporteros de haber publicado “a sabiendas y de manera temeraria” “numerosas declaraciones falsas, difamatorias y denigrantes”, lo que causó un “abrumador daño financiero y reputacional” al presidente.

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